El único arma que falla a Messi... Cifras impactantes que ponen a Scaloni ante una difícil decisión

Pese a la polémica por los penaltis, Messi firma una de sus mejores actuaciones.

Ante Egipto dio una asistencia y marcó un gol que permitieron a Argentina remontar un 2-0 y ganar 3-2.

Además, se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido del Mundial, algo que ha logrado cinco veces, récord desde 1966.

Es el único que ha marcado en seis eliminatorias seguidas. y lidera la lista de asistencias del torneo con nueve, superando a Diego Maradona, además de ser el jugador de más de 30 años con más goles en una misma edición.