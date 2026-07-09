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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

El único arma que falla a Messi... Cifras impactantes que ponen a Scaloni ante una difícil decisión

FEATURES
L. Messi
L. Scaloni
Argentina vs Egipto
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World Cup
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Switzerland
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Egipto
EE. UU.
Suiza

¿Busca el entrenador argentino otras alternativas?

Cuando parece que Lionel Messi acalla las dudas sobre su grandeza, surge otra que cuesta ignorar. El capitán argentino sigue haciendo historia en el Mundial 2026 y batiendo récords, pero hay un punto débil que le persigue y plantea una pregunta impensable hace años: ¿debería dejar de lanzar penaltis?

Aunque guía a Argentina hacia la defensa del título, las estadísticas muestran que los penaltis son hoy su talón de Aquiles, un dilema que pone en aprietos al técnico Lionel Scaloni cada vez que el ‘tango’ tiene una oportunidad desde los once metros.

  • Messi sigue batiendo récords

    Pese a la polémica por los penaltis, Messi firma una de sus mejores actuaciones.

    Ante Egipto dio una asistencia y marcó un gol que permitieron a Argentina remontar un 2-0 y ganar 3-2.

    Además, se convirtió en el jugador de mayor edad en marcar y asistir en un mismo partido del Mundial, algo que ha logrado cinco veces, récord desde 1966.

    Es el único que ha marcado en seis eliminatorias seguidas. y lidera la lista de asistencias del torneo con nueve, superando a Diego Maradona, además de ser el jugador de más de 30 años con más goles en una misma edición.

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  • Un penalti que ha reavivado la polémica

    Sin embargo, en pleno partido, se recordó la debilidad de Messi desde el punto de penalti.

    Poco después del 1-0 de Egipto, Argentina tuvo un penal por falta de Tagliafico, ocasión ideal para igualar.

    Sin embargo, Messi lanzó el balón a una altura ideal para el portero Mustafa Shubair, quien logró atajarlo tras adivinar el ángulo correcto.

    Aunque Argentina remontó y ganó, el fallo del penal casi le cuesta la eliminación, especialmente tras los dos goles egipcios hasta el 79’, antes de que el ‘Tango’ diera la vuelta al marcador en uno de los partidos más emocionantes del Mundial.

    Según «Opta», antes del primer gol de Cristian Romero Argentina tenía solo un 0,6 % de probabilidades de ganar en el tiempo reglamentario.

  • Una cifra negativa sin precedentes

    Era el segundo penalti que fallaba Messi en el Mundial 2026, tras errar otro ante Austria en la fase de grupos.

    Es el primer jugador en fallar más de un penalti en una misma edición, sin contar las tandas.

    Con este fallo, ya suma cuatro penaltis errados en su carrera mundialista, la cifra más alta de cualquier jugador, y solo ha convertido la mitad de los que ha lanzado.

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  • Una sorprendente contradicción en las cifras de la leyenda

    Lo más llamativo es que el problema de Messi se limita prácticamente a los penaltis.

    En su carrera ha marcado 17 goles en juego abierto en el Mundial, pese a que el valor esperado (xG) de esas ocasiones era solo de 13,1, así que superó las expectativas en casi 4 goles, lo que refleja su gran capacidad para rematar.

    Sin embargo, desde el punto de penalti la historia es distinta.

    Solo ha marcado 4 goles de penalti, aunque el valor esperado (xG) era de 6,31, es decir, 2,31 goles menos de lo previsto.

    A lo largo de su carrera con el Barcelona, el París Saint-Germain, el Inter de Miami y la selección argentina, Messi ha lanzado 148 penaltis y ha marcado 114, con un acierto del 77 %.

    Aunque parece un buen porcentaje, queda por debajo de la media mundial de acierto en penaltis (79 %), según datos de «Opta» basados en casi un millón de lanzamientos en 40 competiciones.

  • Alternativas disponibles en Argentina

    Según Opta, Scaloni cuenta con varios lanzadores de penaltis.

    Leandro Paredes lidera la lista con un 92,9 % de acierto, seguido de Alexis Mac Allister y Enzo Fernández (91,7 %) y de Julián Álvarez (89,5 %).

    Todos superan a Messi, mientras que solo Lautaro Martínez y Tiago Almada están por detrás.

  • ¿Por qué Messi sigue siendo el máximo goleador?

    A pesar de estas cifras, confiar la tarea a otro jugador no es fácil.

    Messi ha lanzado 32 penaltis con la camiseta de Argentina, mientras que el resto de los jugadores convocados, en conjunto, solo han lanzado 7.

    Además, la presión de lanzar un penalti en un Mundial es única, lo que otorga al capitán argentino una ventaja de experiencia que sus cifras no reflejan.

  • Un dilema que le espera a Scaloni

    Hasta ahora, Messi ha compensado sus dos penaltis fallados con goles y asistencias clave que han salvado a Argentina. Sin embargo, a medida que el torneo avanza y los rivales se fortalecen, el «Tango» podría no tener una segunda oportunidad.

    Por eso crece la polémica: ¿mantendrá Scaloni a Messi como lanzador o le quitará esa tarea para proteger el sueño mundial?

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