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"El tesoro del Barcelona" sorprende a Conte: están haciendo algo excepcional

A. Conte
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«Me sorprendió este jugador»

El entrenador italiano reconoció su admiración por el trabajo que realiza el club catalán con los talentos jóvenes, durante una extensa entrevista concedida al sitio web "The Athletic".

El exentrenador del Napoli, Inter, Chelsea y de la selección de Italia también expresó su deseo de visitar la academia de "La Masia" para conocer de cerca el método de trabajo en los equipos de las categorías inferiores del Barcelona.

La academia de La Masia se considera el tesoro al que recurre el Barcelona ante sus crisis económicas, que tanto le dificultan el apartado de los nuevos fichajes, especialmente en los últimos años.


  • El tesoro del Barcelona: un trabajo duro detrás de las cámaras

    Conte afirmó, durante la entrevista cuyos fragmentos publicó el diario Mundo Deportivo, hablando sobre el Barcelona: "Están haciendo algo extraordinario".

    Y añadió el técnico italiano: "Cuando ves a estos chicos de La Masia integrarse con tanta fluidez, con 18 años, en un equipo como el Barcelona, y ante 100.000 espectadores, y jugar al fútbol con tanta facilidad, te das cuenta de la magnitud del arduo trabajo que se realiza detrás de las cámaras en la cantera, pues trabajan en total sintonía con el entrenador del primer equipo".

    Conte, que ha conquistado cinco títulos en la Serie A y uno en la Premier League, continuó: "Tengo muchas ganas de visitar su cantera. Tienen una estructura clara y bien definida, y perfectamente alineada con el primer equipo".

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  • Sorpresa de Espart

    El técnico italiano citó una situación que le llamó la atención mientras veía uno de los partidos del Barcelona esta temporada, cuando escuchó el nombre del joven lateral izquierdo Xavi Espart, al que no conocía con anterioridad.

    Conte explicó: "Estaba viendo un partido del Barcelona y escuché un nombre que no conocía, el del joven lateral izquierdo Xavi Espart. El comentarista de la cadena DAZN dijo algo así como: este jugador solo disputó cuatro partidos la temporada pasada, de 10 minutos cada uno, y este año querían cederlo".

    Y añadió: "Y, sin embargo, estaba en el once inicial y jugaba con una facilidad asombrosa".

    Y dijo: "Anthony Gordon jugaba en la banda y Espart se movía hacia dentro. Dio una asistencia y mostró una gran personalidad".

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