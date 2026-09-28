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El suicidio de Hossam Hassan

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El Decano en el aire

A veces el ser humano no necesita que alguien lo empuje desde lo más alto de la cima para caer; basta con que se convenza de que se ha vuelto más grande que el lugar en el que se encuentra, y de que su último éxito lo ha situado por encima de la crítica y la revisión.

Y esta es, precisamente, la historia de Hossam Hassan ahora: un hombre que alcanzó la cima de la gloria con la selección de Egipto al clasificarse para el Mundial, y que luego empezó él mismo a derribar la imagen que había construido.

Nadie niega que Hossam Hassan trabajó con esmero y que llegar al Mundial es un gran logro que seguirá siéndole reconocido, pero el éxito no significa que te hayas convertido en el dueño de la varita mágica, ni que cada decisión que tomas sea acertada, ni que quien discrepa de ti no entienda nada.

Lo lógico sería que el éxito te hiciera más sereno, más capaz de ver tus errores y de aprovechar lo que has logrado en lugar de estancarte en ello como si fuera el final del camino.

El problema comenzó cuando la sensación de éxito se transformó en un sentimiento de superioridad, y con ella el diálogo se volvió más difícil, con la irritación presente en situaciones que no requerían tanta confrontación.

Y a partir de ahí las crisis empezaron a sucederse, comenzando por las declaraciones impactantes sobre Mohamed El Shenawy, y luego la polémica que rodeó a Mohamed Salah y su salida de la concentración de la selección, hasta convertir la historia en algo más que meras decisiones técnicas.

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    El problema no está en la decisión, sino en la forma

    Hossam Hassan está en su derecho de prescindir de El Shenawy, y está en su derecho de decidir cuándo juega Mohamed Salah y cuándo se sienta en el banquillo. El entrenador es, al fin y al cabo, quien tiene la última palabra a nivel técnico, y las selecciones no pueden dirigirse con la lógica de complacer a las estrellas.

    Pero tener el poder de decisión no significa necesariamente que debas usarlo de una manera que convierta a cada gran jugador en una crisis en potencia.

    El entrenador fuerte no es aquel que demuestra a todos que es el más fuerte, sino aquel que hace que sus jugadores confíen en él incluso cuando discrepan con él. El vestuario no se gestiona con la voz alta, ni con declaraciones que salen a los medios, ni intentando vencer en cada discusión. A veces, una palabra tranquila es más influyente que una rueda de prensa entera.

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    Y precisamente aquí es donde se equivocó Hossam Hassan. En lugar de dejar que el terreno de juego hablara del logro de la clasificación para el Mundial, el micrófono se convirtió en la fuente de la mayor parte de la polémica en torno a él. Cada declaración abre una nueva puerta, y cada intento de explicar una postura se transforma en otro espacio para el debate, hasta el punto de que hablar de su personalidad y de sus declaraciones ha terminado por eclipsar el hablar de la propia selección.

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    De la cima al borde de la caída

    Y este es uno de los descensos más rápidos que se pueden ver en el fútbol. Ayer, Hossam Hassan era el hombre que devolvió a Egipto al Mundial, y hoy hablar de sus crisis y de la posibilidad de su marcha se ha vuelto más presente que hablar del logro en sí.

    Lo doloroso es que todo esto se podría haber evitado. No se le exigía que contentara a todos, ni que estuviera de acuerdo con cada jugador o crítico, sino simplemente que conociera el valor del lugar al que había llegado. El verdadero éxito no consiste en llegar a la cima, sino en saber cómo mantenerse en ella.

    El suicidio de Hossam Hassan no significa la muerte, sino la forma en que gestionó la gloria tras alcanzarla. La soberbia, el rechazo al diálogo y el intento de imponer el control en cada situación pueden derribar en semanas lo que necesitó años para construirse.

    Hossam Hassan tenía la oportunidad de salir de esta etapa como el hombre que consiguió la gloria de Egipto en el Mundial, pero ahora se acerca a convertirse en el hombre que él mismo dilapidó el crédito de ese logro. Quizás todavía pueda detener la caída, pero el comienzo no será desde el micrófono, sino desde una reflexión sincera consigo mismo.

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