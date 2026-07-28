El Real Madrid no descarta otra cesión de Endrick en medio de los vínculos con Michael Olise

El Real Madrid busca hacer hueco en su parcela ofensiva para dar cabida a incorporaciones de alto perfil de cara a la próxima temporada. Según ESPN, Mourinho planea seguir de cerca tanto a Endrick como a Garcia durante la pretemporada antes de decidir qué joven delantero podrá salir cedido.

El gigante español ha puesto sus ojos en el extremo del Bayern de Múnich Olise tras sus destacadas actuaciones con Francia en la Copa del Mundo. Las evaluaciones diarias del cuerpo técnico de Mourinho en los entrenamientos y los partidos amistosos serán clave para perfilar la plantilla de la nueva temporada.







