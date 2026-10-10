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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Yosua Arya
Traducido por

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, lanza un duro ataque contra un Real Madrid «arrogante»

Barcelona
Real Madrid
Primera División

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha lanzado un duro ataque contra el Real Madrid, al que acusa de arrogancia y de una campaña deliberada para desacreditar a su club. Laporta insiste en que el Barcelona quedará completamente exonerado en el caso Negreira, que sigue en curso, al tiempo que cuestiona la credibilidad de su eterno rival.

  • Laporta dispara contra su eterno rival

    Laporta ha criticado públicamente al Madrid por su comportamiento institucional y por su postura continuada sobre el 'caso Negreira'. El presidente del Barcelona cree que su rival está manipulando el relato para socavar al club catalán. Laporta atendió a los medios durante un acto de homenaje en Sitges en la mañana del sábado, y aprovechó la ocasión para defender con firmeza a su club. También cargó directamente contra la cúpula del Madrid, al asegurar que está intentando deliberadamente desviar la atención del actual éxito del Barcelona sobre el terreno de juego.

  • perez laportaGetty Images

    Pronosticando una absolución total

    Laporta sigue completamente convencido de que el Barcelona pronto limpiará su nombre en el 'caso Negreira'. La investigación judicial se refiere a supuestos pagos realizados por el club a un exdirigente arbitral, lo que ha sido uno de los grandes temas de conversación del fútbol español.

    «En Madrid hablan de otros temas para desviar la atención», declaró Laporta, en palabras recogidas por Mundo Deportivo. «Nunca dejaré de decir que intentaron condenarnos antes siquiera de juzgarnos en los tribunales. Está quedando claro que no había fundamento en las acusaciones lanzadas contra nosotros. Esto terminará con la exoneración del Barça.

    «Quienes han intentado de forma incansable y constante dañar la imagen del Barça tendrán que retractarse de sus afirmaciones. Están alargando el procedimiento judicial todo lo posible para mantener vivo el asunto, pero no va a ninguna parte. Es un intento de desacreditar al Barça. No creo que lo estén haciendo inocentemente».

  • Exigiendo una autocrítica inmediata

    Más allá de los litigios judiciales en curso, Laporta también apuntó contra las recientes decisiones institucionales del Madrid. Destacó específicamente su notable ausencia en las recientes reuniones de la Asociación Europea de Clubes y de la Euroliga, tanto en fútbol como en baloncesto. Cree que este repentino aislamiento está dañando gravemente la reputación del club.

    «Dice mucho de la actitud de un club que está perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional e internacional», señaló Laporta. «Es evidente. Optan por una actitud muy orgullosa, muy arrogante, y ellos sabrán lo que hacen. Deberían hacer autocrítica».

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  • LaportaGetty Images

    Concentrado en el terreno de juego

    A pesar de las tensiones extradeportivas y la fricción institucional, Laporta quiere destacar el momento altamente positivo del Barcelona. El equipo de Hansi Flick buscará mantener este «dulce momento» mientras continúa con sus campañas nacionales y europeas. El club espera que su fútbol hable sobre el césped, mientras aguarda a que los asuntos legales pendientes lleguen por fin a su conclusión en los tribunales.

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