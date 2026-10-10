Laporta sigue completamente convencido de que el Barcelona pronto limpiará su nombre en el 'caso Negreira'. La investigación judicial se refiere a supuestos pagos realizados por el club a un exdirigente arbitral, lo que ha sido uno de los grandes temas de conversación del fútbol español.

«En Madrid hablan de otros temas para desviar la atención», declaró Laporta, en palabras recogidas por Mundo Deportivo. «Nunca dejaré de decir que intentaron condenarnos antes siquiera de juzgarnos en los tribunales. Está quedando claro que no había fundamento en las acusaciones lanzadas contra nosotros. Esto terminará con la exoneración del Barça.

«Quienes han intentado de forma incansable y constante dañar la imagen del Barça tendrán que retractarse de sus afirmaciones. Están alargando el procedimiento judicial todo lo posible para mantener vivo el asunto, pero no va a ninguna parte. Es un intento de desacreditar al Barça. No creo que lo estén haciendo inocentemente».