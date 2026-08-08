Bardsley cree que las debilidades defensivas de Alexander-Arnold no deberían eclipsar las cualidades que le convierten en un creador tan peligroso. En una entrevista con Casinolyze, dijo: "Me encanta Trent Alexander-Arnold, pero me sorprendería verle con la camiseta del Manchester United, aunque será interesante ver qué pasa con él en el Real Madrid, si a Jose Mourinho le convence o no.

"Hablamos de que su defensa es un aspecto en el que necesita mejorar, pero crea muchísimas ocasiones, y el Madrid tiene tantos jugadores que atacan el espacio, que podrías ponerlo simplemente en la derecha del centro del campo. Haría el papel que solía hacer David Beckham en el Real Madrid, poniendo balones para que Kylian Mbappe y Vinicius Junior los ataquen, porque Trent te encuentra pases pase lo que pase.

"Creo que Mourinho verá eso y le dará un rol diferente, y le vendría como anillo al dedo por la cantidad de tiempo que tendría con el balón y por los pases que podría dar. No sería una mala idea en absoluto, pero no le veo volviendo a Inglaterra para jugar en el Manchester United. Sí le veo jugando de una manera que le convierta en el nuevo David Beckham. Simplemente, no en el United."