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«¡El nuevo David Beckham!» - José Mourinho, instado a transformar a Trent Alexander-Arnold en el Real Madrid
¿Un nuevo papel para Trent?
Alexander-Arnold podría estar a las puertas de una evolución hacia el centro del campo en el Real Madrid, con el exdefensa del United y de Escocia Bardsley creyendo que Mourinho puede desbloquear todo su potencial. Considera que la creatividad del internacional inglés podría aprovecharse mejor más adelantado, en lugar de estar ligada a su tradicional papel de lateral derecho.
La propuesta es utilizarlo en la derecha del centro del campo, donde su capacidad de centro y su visión podrían ser todavía más influyentes. La idea se basa en la exitosa transición de Beckham hacia un rol creativo, con las opciones ofensivas del Madrid pudiendo dar a Alexander-Arnold muchos objetivos para sus envíos.
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Sale a la luz el plan de Beckham
Bardsley cree que las debilidades defensivas de Alexander-Arnold no deberían eclipsar las cualidades que le convierten en un creador tan peligroso. En una entrevista con Casinolyze, dijo: "Me encanta Trent Alexander-Arnold, pero me sorprendería verle con la camiseta del Manchester United, aunque será interesante ver qué pasa con él en el Real Madrid, si a Jose Mourinho le convence o no.
"Hablamos de que su defensa es un aspecto en el que necesita mejorar, pero crea muchísimas ocasiones, y el Madrid tiene tantos jugadores que atacan el espacio, que podrías ponerlo simplemente en la derecha del centro del campo. Haría el papel que solía hacer David Beckham en el Real Madrid, poniendo balones para que Kylian Mbappe y Vinicius Junior los ataquen, porque Trent te encuentra pases pase lo que pase.
"Creo que Mourinho verá eso y le dará un rol diferente, y le vendría como anillo al dedo por la cantidad de tiempo que tendría con el balón y por los pases que podría dar. No sería una mala idea en absoluto, pero no le veo volviendo a Inglaterra para jugar en el Manchester United. Sí le veo jugando de una manera que le convierta en el nuevo David Beckham. Simplemente, no en el United."
Aprendiendo con Mourinho
Alexander-Arnold ya está experimentando la intensidad de trabajar a las órdenes de Mourinho durante la pretemporada del Real Madrid. El defensa describió las sesiones en Valdebebas como exigentes, con el calor y las dobles sesiones aumentando la carga de trabajo.
«De momento, todo va bien. Hace calor y es muy intenso. Estamos en pretemporada, y eso es lo que esperábamos», dijo a través de los canales oficiales del club. «¿Con Mourinho? Muy bien, muy bien. Siempre he admirado al entrenador. He jugado contra él un par de veces y es un placer trabajar con él y su equipo».
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¿Qué viene ahora para Trent?
Por ahora, Alexander-Arnold se está adaptando al exigente régimen de pretemporada de Mourinho, mientras la cuestión de su posición ideal sigue abierta. Está por ver si Mourinho acaba siguiendo la idea de Bardsley inspirada en Beckham, pero el papel de Alexander-Arnold será una de las cuestiones más intrigantes que rodean al Real Madrid.
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