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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

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El Manchester United planea fichar a un titular del Leeds United

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K. Darlow
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El Manchester United quiere fichar este verano al portero del Leeds United, Karl Darlow, para reforzar su portería. El veterano internacional galés quedará libre este mes, lo que lo convierte en una opción atractiva para el club.

  • Darlow se perfila como el principal objetivo del United

    El Manchester United considera fichar al portero del Leeds, Darlow, para la próxima temporada. Según The Athletic, buscan un suplente con experiencia y el guardameta de 35 años encabeza la lista. Su contrato en Elland Road vence este mes, por lo que podría llegar gratis.

    Leeds desea retenerlo, pero se espera que el internacional galés salga este verano. La opción de jugar en la Liga de Campeones atrae a Darlow, aunque el United podría enfrentar competencia de otros clubes antes de que el portero decida su futuro.

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  • Karl Darlow training after covidGetty Images

    La renovación de la portería podría marcar el rumbo del United este verano

    El interés del United por Darlow surge tras los rumores de que Altay Bayindir y André Onana podrían marcharse en verano. El club busca reforzar la portería sin afectar su presupuesto.

    Darlow, tras una destacada temporada con el Leeds en la que jugó 22 partidos, dejó la portería a cero en cinco ocasiones y realizó 63 paradas de 90 disparos, encajando 27 goles.

    Además, su fichaje libre de traspaso liberaría presupuesto para otras incorporaciones.

  • El United sigue valorando las opciones para la portería

    Según algunos informes, los Red Devils planean cambios importantes en la portería durante el actual mercado de fichajes. Darlow podría llegar para aportar experiencia y competir con Senne Lammens. El equipo de fichajes del United estudia otras opciones y valora a Sam Johnstone, del Wolverhampton. La búsqueda continúa mientras se analizan aspectos deportivos y financieros.

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    Es hora de decidir, pues crece el interés por el traspaso.

    El futuro de Darlow se aclarará cuando termine su contrato con el Leeds a finales de este mes. Dado el interés creciente, el portero podría valorar pronto ofertas de clubes que buscan experiencia bajo los palos. Las posibles salidas de otros porteros de la plantilla podrían determinar la rapidez con la que el club actúe en el mercado.