El Manchester United considera fichar al portero de Escocia en el Mundial

Si su traspaso se retrasa, Onana podría jugar los amistosos contra el Wrexham en Helsinki el 18 de julio y contra el Rosenborg el 24 de julio. Bayindir volverá de sus vacaciones de tres semanas tras el Mundial, después de la eliminación de Turquía a manos de Australia y Paraguay, antes de cerrar su posible fichaje por el Besiktas. La plantilla de porteros, ya definida, se enfrentará a una prueba inmediata en la liga nacional cuando el United inicie su campaña en la Premier League a domicilio ante el recién ascendido Hull City el 22 de agosto.