Getty Images Sport
Traducido por
El Manchester United considera fichar al portero de Escocia en el Mundial
El portero de los Red Devils
El equipo de fichajes del Old Trafford sigue de cerca a este experimentado portero para reorganizar su plantilla de guardametas. Según The Sun, Gunn se ha convertido en un objetivo clave tras jugar con Escocia en sus partidos del Mundial contra Haití, Marruecos y Brasil. El exjugador del Norwich City mantiene una estrecha relación con el director deportivo del United, Jason Wilcox, desde su paso por la cantera del Manchester City.
- Getty/GOAL
A Onana le han dicho que se marche
El club busca porteros porque quiere vender a Altay Bayindir y a André Onana, ex del Inter. La directiva se lo ha comunicado al guardameta camerunés y planea traspasarlo este mercado; si no se concreta, se incorporará a la pretemporada en quince días. Se espera que Bayindir regrese a Turquía.
Lammens se afianza como titular
El joven portero Senne Lammens se consolidó como titular en Old Trafford tras debutar contra el Sunderland en octubre. Pero, con la vuelta de la Liga de Campeones, el club busca un guardameta experimentado. Siguen a Karl Darlow, del Leeds United, mientras Radek Vitek, de vuelta de cesión, rechaza ser suplente.
- Getty Images Sport
Las pruebas de pretemporada son cruciales
Si su traspaso se retrasa, Onana podría jugar los amistosos contra el Wrexham en Helsinki el 18 de julio y contra el Rosenborg el 24 de julio. Bayindir volverá de sus vacaciones de tres semanas tras el Mundial, después de la eliminación de Turquía a manos de Australia y Paraguay, antes de cerrar su posible fichaje por el Besiktas. La plantilla de porteros, ya definida, se enfrentará a una prueba inmediata en la liga nacional cuando el United inicie su campaña en la Premier League a domicilio ante el recién ascendido Hull City el 22 de agosto.