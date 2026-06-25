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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Manchester United considera fichar al portero de Escocia en el Mundial

Fichajes
Manchester United
A. Gunn
Premier League
Escocia
World Cup

El Manchester United quiere fichar al portero escocés Angus Gunn este verano para reforzar su plantilla en reconstrucción. El guardameta de 30 años llega gratis tras dejar el Nottingham Forest, y los responsables de Old Trafford buscan mejorar la defensa.

  • El portero de los Red Devils

    El equipo de fichajes del Old Trafford sigue de cerca a este experimentado portero para reorganizar su plantilla de guardametas. Según The Sun, Gunn se ha convertido en un objetivo clave tras jugar con Escocia en sus partidos del Mundial contra Haití, Marruecos y Brasil. El exjugador del Norwich City mantiene una estrecha relación con el director deportivo del United, Jason Wilcox, desde su paso por la cantera del Manchester City.


    • Anuncios
  • Andre Onana Man UtdGetty/GOAL

    A Onana le han dicho que se marche

    El club busca porteros porque quiere vender a Altay Bayindir y a André Onana, ex del Inter. La directiva se lo ha comunicado al guardameta camerunés y planea traspasarlo este mercado; si no se concreta, se incorporará a la pretemporada en quince días. Se espera que Bayindir regrese a Turquía.

  • Lammens se afianza como titular

    El joven portero Senne Lammens se consolidó como titular en Old Trafford tras debutar contra el Sunderland en octubre. Pero, con la vuelta de la Liga de Campeones, el club busca un guardameta experimentado. Siguen a Karl Darlow, del Leeds United, mientras Radek Vitek, de vuelta de cesión, rechaza ser suplente.

  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Las pruebas de pretemporada son cruciales

    Si su traspaso se retrasa, Onana podría jugar los amistosos contra el Wrexham en Helsinki el 18 de julio y contra el Rosenborg el 24 de julio. Bayindir volverá de sus vacaciones de tres semanas tras el Mundial, después de la eliminación de Turquía a manos de Australia y Paraguay, antes de cerrar su posible fichaje por el Besiktas. La plantilla de porteros, ya definida, se enfrentará a una prueba inmediata en la liga nacional cuando el United inicie su campaña en la Premier League a domicilio ante el recién ascendido Hull City el 22 de agosto.