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El Inter le roba al AC Milan su plan de fichaje para la próxima gran superestrella de la Serie A
El Inter toma la delantera en la carrera por Mendy
El Inter ha tomado la delantera ante el Milan en la pugna por hacerse con el fichaje del delantero del Cagliari Mendym, según La Repubblica. El prometedor adolescente ha despertado rápidamente un gran interés por parte de ambos equipos de San Siro tras un brillante inicio de temporada.
Sin embargo, el Inter lidera actualmente la carrera por el atacante nacido en 2007. Su rival ciudadano sigue atento a la evolución de la situación, pero no ha logrado igualar el amplio trabajo realizado por el Inter entre bastidores.
Por ahora, no se han acordado condiciones económicas formales con el Cagliari. Aun así, el enfoque altamente proactivo del Inter le ha colocado claramente en una posición privilegiada para cerrar la operación.
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Baccin da luz verde
La agresiva apuesta del Inter por el joven está impulsada desde la cúpula de su departamento de fichajes. El nuevo director deportivo, Dario Baccin, ha adoptado un enfoque claramente práctico para evaluar el posible traspaso.
Según la misma información, Baccin ha viajado personalmente para ver a Mendy en acción en varias ocasiones. El director deportivo quedó debidamente impresionado por el potencial en bruto y la capacidad ofensiva del delantero.
Tras estas misiones de seguimiento, Baccin ha dado oficialmente luz verde para seguir adelante con una oferta formal. Esta decidida actuación interna es exactamente la razón por la que el Milan se encuentra por detrás en la actual carrera por el fichaje.
Las promesas del Cagliari atraen el interés de pesos pesados
Mendy es, sencillamente, el último nombre ilusionante que ha surgido de un Cagliari que está disfrutando de un inicio estelar de temporada en la Serie A. Su impresionante ascenso colectivo en la clasificación ha colocado, como era de esperar, a sus talentos individuales más brillantes directamente en el escaparate.
Alessandro Romano ya ha debutado con la selección absoluta de Italia y Juventus le sigue muy de cerca como parte de su renovado enfoque de captación. Mientras tanto, Daniel Maldini recibió una merecida nominación al Jugador del Mes de septiembre tras su brillante inicio de temporada. Con varios jugadores destacados acaparando la atención, Cagliari se encuentra de repente ante un amplio interés de reclutamiento por parte de los clubes más grandes de Italia.
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¿Venderá el Cagliari en enero?
Para el Inter, la decidida apuesta por Mendy encaja perfectamente con su estrategia de fichajes a largo plazo. El club está cada vez más centrado en adelantarse por jóvenes talentos de la Serie A, en lugar de entrar en costosas guerras de pujas en lo más alto del mercado global.
El obstáculo definitivo pasa ahora por abrir negociaciones formales con el Cagliari. Con el club escalando rápidamente en la clasificación liguera, convencerlo para desprenderse de un valioso activo ofensivo a mitad de temporada será increíblemente difícil.
Sigue siendo una gran incógnita si el Cagliari siquiera contemplará una venta en enero. El Inter debe decidir ahora si tanteará el terreno con una oferta invernal o si esperará pacientemente hasta el final de la actual campaña.
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