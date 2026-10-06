El Inter estudia los fichajes de Anguissa y Kovacic a coste cero

Así que ojo a esos jugadores cuyo contrato expirará el 30 de junio de 2027 y que, en consecuencia, ya desde enero podrían firmar un precontrato para vincularse a un nuevo club.

Según Tuttosport, desde hace tiempo el Inter está siguiendo la evolución de las negociaciones entre Frank Zambo-Anguissa y el Napoli para una renovación que no termina de desbloquearse. La salida es la vía más probable, con el Milan, además, interesado en estos días de parón. El camerunés gusta porque tiene características completamente diferentes a las de los centrocampistas que ya hay en Milán.





El otro nombre, en cambio, es un posible regreso al Inter, dado que en junio también expirará el acuerdo de Mateo Kovacic con el Manchester City. Para el croata sería como cerrar un círculo después de haberlo ganado todo por toda Europa y ha sido ofrecido, pero a día de hoy tendría características más similares a las de Sucic y Zielinski.