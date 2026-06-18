El Inter confirma la renovación de Cristian Chivu tras ganar Serie A y Coppa Italia

Tras una temporada mejor de lo esperado, el Inter ha renovado a Chivu. El técnico rumano, que pasó de la Primavera al primer equipo en junio de 2025, firmó por dos años más.

El club lo ha confirmado en un comunicado: «El Inter se complace en anunciar la renovación de Cristian Chivu. Gracias al nuevo acuerdo, el técnico seguirá al frente de los nerazzurri hasta 2028». Esta estabilidad refuerza al club, que aspira a seguir creciendo tras ganar su 21.º Scudetto y su 10.ª Coppa Italia.