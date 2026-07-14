El Inter busca al sucesor de Dumfries: Ivan Perisic, del PSV Eindhoven, es la opción económica para el lateral derecho

El croata, nacido en 1989, volvería sin dudarlo al Inter. Así lo confirmó tras el partido del Mundial contra Ghana: «En enero, el PSV no me dejó marchar. El director deportivo y el presidente del Inter saben dónde estoy; si quieren, solo tienen que encontrarme». En el último mercado, Marotta y Ausilio lo buscaron, pero el PSV se opuso. Con 37 años y 26 goles en 78 partidos en Holanda, Perisic quiere seguir sorprendiendo.



