El grupo de aficionados del Liverpool busca respuestas sobre la propuesta de inversión de Jeff Bezos

SoS insiste en que proteger los valores fundamentales del club sigue siendo su máxima prioridad en medio de la continua especulación sobre la adquisición. El grupo está profundamente preocupado por cómo los nuevos inversores podrían influir en las decisiones importantes.

«Reiteramos que, dados los acontecimientos que llevaron a la compra del club por parte de FSG (Fenway Sports Group), quién lo posee y cómo lo controla, poniendo en primer lugar los intereses del Liverpool y de sus aficionados, es algo fundamental para todos nosotros», se lee en un comunicado del grupo de aficionados.

«El último informe sobre una venta del 30 % y el consorcio creado para llevarla a cabo es significativo. La propiedad y la custodia de nuestro club son primordiales para SoS y para todos los aficionados.

«Hemos visto ventas similares en otros clubes que han dado lugar a cambios notables en la gestión de ese club y en las operaciones futbolísticas, lo que ha derivado en decisiones y comportamientos que muchos no querrían ver en el Liverpool».