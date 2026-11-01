¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
US Lecce v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

El Genoa también gana a domicilio: 2-1 ante un Lecce en plena crisis

Lecce
Génova
Lecce vs Génova
Serie A

Sigue el Lecce-Genoa, partido correspondiente a la 10.ª jornada de la Serie A

Streaming Total
Disney+ logo

Disney+

✅ Es la única plataforma que garantiza la transmisión en vivo y a la carta de todos los 380 partidos de la temporada de la Serie A.

✅ Tu suscripción te permite ver no solo la liga italiana, sino también la UEFA Europa League, la NFL, la NBA y la Fórmula 1.

✅ Además del ecosistema completo de ESPN, incluye absolutamente todo el catálogo de películas y series de Disney, Star, Pixar y Marvel.

Precio inicial$339 al mes
Próximos partidos
TOR

TOR

Serie A

07 nov 2026

LEC

LEC

GEN

GEN

Serie A

08 nov 2026

MIL

MIL

El Genoa continúa su progresión y también gana a domicilio. El 2-1 en el Via del Mare ante un Lecce sumido en una profunda crisis supone para Daniele De Rossi la tercera victoria consecutiva, la cuarta en los últimos cinco partidos, y sitúa de nuevo al Genoa ocho puntos por encima de la zona de descenso.

Los goles de Osmajic al comienzo del partido y de Messias poco después encarrilan un encuentro que el lanzamiento de falta de Maleh, desviado, no logra reabrir de verdad. El disparo al palo de El Shaarawy y el gol anulado a Stulic por mano son las otras jugadas destacadas de un partido en el que Bijlow nunca tuvo que emplearse a fondo.

Y si De Rossi sonríe, no puede decir lo mismo Eusebio Di Francesco, que encadena su tercera derrota consecutiva y la cuarta en los últimos cinco partidos, mientras la distancia con la zona de descenso corre el riesgo de reducirse cada vez más.

LECCE-GENOA 1-2

GOLEADORES: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), Maleh (L)

  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    78' PIDEN PENALTI - Fatah pide penalti por un contacto por detrás de Ellertson, pero Marchetti deja seguir. El contacto, visto en la repetición, era falta, pero se produjo fuera del área.

    56' AL PALO - Gran jugada de El Shaarawy, marca de la casa. El exjugador de la Roma recibe el balón en el borde izquierdo del área, recorta hacia su derecha y saca un disparo con rosca que se estrella en el palo más lejano, con Falcone ya batido.

    45+2' GOL ANULADO - Gallo irrumpe por la izquierda, llega a la línea de fondo y centra al corazón del área, entre el defensa y el portero. Stulic mete la derecha, pero el balón golpea en Bijlow y el rebote acaba en su brazo, pegado al cuerpo, antes de entrar en la portería. Marchetti concede el gol, pero lo anula tras la revisión del VAR por la inmediatez entre el toque de mano y el gol.

    39' GOL - Falta desde el borde del área para el Lecce. Maleh se coloca ante el balón y lanza un zurdazo con rosca que desvía Frendrup y despista a Bijlow.

    29' GOL - Otra contra espectacular del Genoa. El Shaarawy recibe el balón en la izquierda y habilita de inmediato a Messias con un pase en profundidad. El brasileño se planta mano a mano ante Falcone, lo supera desplazándose hacia la izquierda y dispara a puerta vacía. El balón cruza lentamente la línea de gol antes de que llegue la defensa en un intento desesperado. El reloj del árbitro Marchetti vibra: es gol.

    21' OCASIÓN - Qué fallo de El Shaarawy. El Genoa sale a la contra por la derecha, Messias llega al área y provoca la salida de Falcone, pero no dispara y opta por dar el pase. El balón llega a El Shaarawy en el segundo palo, pero su remate se va fuera.

    11' GOL - Grave error del Lecce en la salida de balón: se lo entrega al Genoa, que busca a Messias en profundidad. Tras varios rechaces, El Shaarawy intenta un centro que es repelido y el balón vuelve a Messias. Centro inmediato y remate con el interior del pie de Osmajic en el centro del área para batir a Falcone.

    0' El partido comienza en el Via del Mare a partir de las 18:00.

    AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y EL MINUTO A MINUTO

  • LECCE-GENOA: FICHA DEL PARTIDO

    Lecce-Genoa 1-2

    Goleadores: 11' Osmajic (G), 28' Messias (G), 39' Maleh (L)

    LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter (56' Kaba), Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro (60' Fatah). Entr. Di Francesco

    GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostiggrd, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traore, Ehizibue (61' Wiafe); El Shaarawy (60' Vitinha) Messias; Osmajic. Entr. De Rossi

    Árbitro: Marchetti

    Amonestados: Kaba (L), Traore (G)

    Expulsados: -

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Próximos partidos
TOR

TOR

Serie A

07 nov 2026

LEC

LEC

GEN

GEN

Serie A

08 nov 2026

MIL

MIL