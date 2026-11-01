78' PIDEN PENALTI - Fatah pide penalti por un contacto por detrás de Ellertson, pero Marchetti deja seguir. El contacto, visto en la repetición, era falta, pero se produjo fuera del área.

56' AL PALO - Gran jugada de El Shaarawy, marca de la casa. El exjugador de la Roma recibe el balón en el borde izquierdo del área, recorta hacia su derecha y saca un disparo con rosca que se estrella en el palo más lejano, con Falcone ya batido.

45+2' GOL ANULADO - Gallo irrumpe por la izquierda, llega a la línea de fondo y centra al corazón del área, entre el defensa y el portero. Stulic mete la derecha, pero el balón golpea en Bijlow y el rebote acaba en su brazo, pegado al cuerpo, antes de entrar en la portería. Marchetti concede el gol, pero lo anula tras la revisión del VAR por la inmediatez entre el toque de mano y el gol.

39' GOL - Falta desde el borde del área para el Lecce. Maleh se coloca ante el balón y lanza un zurdazo con rosca que desvía Frendrup y despista a Bijlow.

29' GOL - Otra contra espectacular del Genoa. El Shaarawy recibe el balón en la izquierda y habilita de inmediato a Messias con un pase en profundidad. El brasileño se planta mano a mano ante Falcone, lo supera desplazándose hacia la izquierda y dispara a puerta vacía. El balón cruza lentamente la línea de gol antes de que llegue la defensa en un intento desesperado. El reloj del árbitro Marchetti vibra: es gol.

21' OCASIÓN - Qué fallo de El Shaarawy. El Genoa sale a la contra por la derecha, Messias llega al área y provoca la salida de Falcone, pero no dispara y opta por dar el pase. El balón llega a El Shaarawy en el segundo palo, pero su remate se va fuera.

11' GOL - Grave error del Lecce en la salida de balón: se lo entrega al Genoa, que busca a Messias en profundidad. Tras varios rechaces, El Shaarawy intenta un centro que es repelido y el balón vuelve a Messias. Centro inmediato y remate con el interior del pie de Osmajic en el centro del área para batir a Falcone.

0' El partido comienza en el Via del Mare a partir de las 18:00.

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