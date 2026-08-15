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El exdelantero del Arsenal Alan Smith predice una carrera de dos por el título de la Premier League
Dos aspirantes lideran el grupo
Tras el triunfo del Arsenal al poner fin la pasada temporada a una sequía de 22 años sin ganar la Premier League, el exdelantero del Arsenal Smith cree que la próxima carrera por el título se reducirá a solo dos aspirantes reales. El conjunto del norte de Londres presenta un aspecto formidable tras reforzarse con Christos Tzolis, Illan Meslier y Bruno Guimaraes, mientras que sus principales rivales, Manchester City, Liverpool y Chelsea, atraviesan todos transiciones en sus banquillos. Eso lleva a Smith a estar convencido de que la batalla por la corona sigue siendo un duelo exclusivo entre el equipo de Arteta y sus rivales de Mánchester.
- Action Plus
El Manchester City supone una amenaza
En declaraciones a Metroa través de BestBettingSites.co.uk, el exdelantero del Arsenal sostuvo que la oleada de cambios en los banquillos del resto de equipos no será suficiente para alterar el dominio de los dos primeros.
Al valorar la principal amenaza para el Arsenal, Smith dijo: "Creo que el Manchester City es el principal aspirante [para desafiar al Arsenal]. Obviamente, tienen un nuevo entrenador, así que eso genera una pequeña duda sobre cómo puede asentarse Maresca con sus jugadores, pero sigo viéndoles como el único aspirante".
Después profundizó sobre el grupo perseguidor: "Hay muchos otros justo por debajo de ellos, pero yo diría que ahora mismo está [entre el Arsenal y] el City".
La clasificación prevista anticipa una batalla
Las salidas de figuras consolidadas como John Stones, Bernardo Silva y Nathan Ake, unidas al posible cambio de Rodri al Barcelona, podrían dar a los vigentes campeones una ventaja decisiva.
Al exponer sus pronósticos para la máxima categoría, Smith explicó: "Tengo que apostar otra vez por que gane el Arsenal; esperemos que sí. Después, el City. El Manchester United terminó tercero el año pasado, y creo que este año le irá mejor.
"[Michael] Carrick se está asentando, así que quizá el Man United tercero, el Liverpool cuarto y el Chelsea tal vez haga una temporada mucho mejor que la última con [Xabi] Alonso. Han hecho algunos buenos fichajes, así que veo ese como el top cinco, y luego diría que para esa sexta plaza el Aston Villa es el favorito."
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Se acerca el estreno en Cardiff
Arsenal y el City se verán las caras este fin de semana en el duelo de la Community Shield en el Principality Stadium de Cardiff. Este partido sirve como una medida inmediata de la agudeza táctica y de la preparación para la competición antes de que comiencen los compromisos de liga. El equipo de Arteta recibirá al recién ascendido Coventry City el próximo viernes, mientras que el conjunto de Enzo Maresca se prepara para una exigente prueba en el estreno contra el Bournemouth dos días después.
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