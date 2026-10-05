Según TyC Sports, el largo culebrón en torno al futuro de Rojo ha llegado a su fin tras las prolongadas negociaciones entre Racing y Estudiantes. Después de intensas conversaciones y de una gran incertidumbre entre ambas partes, se ha alcanzado un acuerdo verbal para que el veterano defensa deje Avellaneda y regrese a La Plata para una tercera etapa, mientras su carrera entra en la recta final.

Racing se había mostrado inicialmente reacio a autorizar la salida del experimentado jugador de 36 años, con el director deportivo Diego Milito adoptando una postura inflexible en las primeras fases de las conversaciones antes de dar finalmente el «sí» definitivo. Estudiantes presionó con fuerza para que el exinternacional argentino resolviera una inminente crisis defensiva antes de su semifinal de la Copa Libertadores contra Flamengo, en la que el entrenador Alexander Medina no podrá contar con los sancionados Leandro Gonzalez Pirez y Tomas Palacios en la ida por acumulación de tarjetas amarillas.