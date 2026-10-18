El Como gana 3-1 en Florencia con un gran Nico Paz y un gol de Liberali

En la séptima jornada de la Serie A, el Como de Cesc Fabregas gana 3-1 en casa de la Fiorentina de Paolo Vanoli. En la clasificación, los dos equipos están ahora separados por 10 puntos: el Como suma 14 y la Fiorentina sigue con 4, en el penúltimo puesto. Kean, exjugador de la Fiorentina, es baja por lesión, y el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a introducir rotaciones medidas, con Liberali y Caqueret entre los titulares.
La primera parte es trepidante. Tras varias ocasiones para ambos equipos, poco después de la media hora el Como asesta un golpe doble con los goles de Liberali, que marca por primera vez en la Serie A (con protestas de la Fiorentina por una entrada de Kempf sobre Goncalves al inicio de la jugada), y de Nico Paz, de cabeza. Después, la Fiorentina se lanza al ataque y marca por medio de Pongracic, que luego anota otro gol, aunque queda anulado por fuera de juego. La segunda parte es menos vistosa y el gol de Douvikas en el 56', a pase de Nico Paz, el mejor del partido, prácticamente sentencia el encuentro.
FIORENTINA-COMO 1-3
GOLEADORES: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)