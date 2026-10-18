El Como gana 3-1 en Florencia con un gran Nico Paz y un gol de Liberali

92' - Ramon se anticipa a Beto y salva la portería del Como

78' - De nuevo Fagioli, y de nuevo Butez desvía a córner

76' - Butez le niega el gol a Fagioli

75' - Ocasión clarísima paraNjie, que, con la portería abierta, estrella un cabezazo en el poste

66' - Kaiki tiene la ocasión de marcar el cuarto gol, pero Pongracic bloquea su disparo

61' - Caqueret obliga a intervenir a De Gea; Liberali también lo intenta en el rechace y el balón acaba en córner

56' - Contraataque magistralmente dirigido por Nico Paz, que después asiste aDouvikas, cuyo disparo con la derecha acaba en gol tras pasar entre las piernas de un dubitativo De Gea

53' - Otra ocasión para la Fiorentina, peroNdour la desperdicia con un débil disparo de zurda que Butez detiene con facilidad

48' - Al comienzo de la segunda parte, la primera ocasión es para Njie, que, tras recibir un pase de Fagioli, supera con una vaselina a Butez en su salida, pero el balón se marcha por poco

45' + 4' (primera parte) - Falta perfecta de Mastantuono con la izquierda, con el balón al segundo palo, donde Pongracic remata de volea con la derecha para marcar el gol del empate, que, sin embargo, es anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR

43' - Lo intenta Mastantuono con un disparo cruzado de derecha que se marcha fuera rozando el poste

42' - Un disparo con la derecha deJimenez es desviado a córner: tras el saque de esquina, Pongracic marca en medio de un barullo en el área

36' - Los visitantes amplían su ventaja: centro de Valle y cabezazo de Nico Paz que acaba en la red

32' - Liberali controla y dispara con la izquierda al segundo palo para batir a De Gea. El inicio de la jugada del Como deja algunas dudas por una acción discutible de Kempf sobre Goncalves

30' - Buen pase de Mastantuono para Pellegrino, cuyo disparo frena Ramon con una intervención defensiva prodigiosa que facilita la parada de Butez

25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a desviar el balón a córner

17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez le niega el gol

15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja con los puños a córner. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali

11' - De nuevo Goncalves, esta vez para Fagioli, que se libra de su marcador con un regate y dispara, pero su remate es desviado a córner

10' - Buen pase en profundidad de Goncalves para Njie, que no consigue rematar