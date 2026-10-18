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ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El Como gana 3-1 en Florencia con un gran Nico Paz y un gol de Liberali

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

En el Franchi, en la 7.ª jornada de la Serie A, Fiorentina-Como 1-3

En la séptima jornada de la Serie A, el Como de Cesc Fabregas gana 3-1 en casa de la Fiorentina de Paolo Vanoli. En la clasificación, los dos equipos están ahora separados por 10 puntos: el Como suma 14 y la Fiorentina sigue con 4, en el penúltimo puesto. Kean, exjugador de la Fiorentina, es baja por lesión, y el Como afronta este partido entre dos compromisos de Champions (esta semana perdió ante el Feyenoord y la próxima recibirá al Manchester United), lo que obliga al técnico español a introducir rotaciones medidas, con Liberali y Caqueret entre los titulares.


La primera parte es trepidante. Tras varias ocasiones para ambos equipos, poco después de la media hora el Como asesta un golpe doble con los goles de Liberali, que marca por primera vez en la Serie A (con protestas de la Fiorentina por una entrada de Kempf sobre Goncalves al inicio de la jugada), y de Nico Paz, de cabeza. Después, la Fiorentina se lanza al ataque y marca por medio de Pongracic, que luego anota otro gol, aunque queda anulado por fuera de juego. La segunda parte es menos vistosa y el gol de Douvikas en el 56', a pase de Nico Paz, el mejor del partido, prácticamente sentencia el encuentro.


FIORENTINA-COMO 1-3

GOLEADORES: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)




  • GOLES Y JUGADAS DESTACADAS

    92' - Ramon se anticipa a Beto y salva la portería del Como

    78' - De nuevo Fagioli, y de nuevo Butez desvía a córner

    76' - Butez le niega el gol a Fagioli

    75' - Ocasión clarísima paraNjie, que, con la portería abierta, estrella un cabezazo en el poste

    66' - Kaiki tiene la ocasión de marcar el cuarto gol, pero Pongracic bloquea su disparo

    61' - Caqueret obliga a intervenir a De Gea; Liberali también lo intenta en el rechace y el balón acaba en córner

    56' - Contraataque magistralmente dirigido por Nico Paz, que después asiste aDouvikas, cuyo disparo con la derecha acaba en gol tras pasar entre las piernas de un dubitativo De Gea

    53' - Otra ocasión para la Fiorentina, peroNdour la desperdicia con un débil disparo de zurda que Butez detiene con facilidad

    48' - Al comienzo de la segunda parte, la primera ocasión es para Njie, que, tras recibir un pase de Fagioli, supera con una vaselina a Butez en su salida, pero el balón se marcha por poco

    45' + 4' (primera parte) - Falta perfecta de Mastantuono con la izquierda, con el balón al segundo palo, donde Pongracic remata de volea con la derecha para marcar el gol del empate, que, sin embargo, es anulado por fuera de juego tras una larga revisión del VAR

    43' - Lo intenta Mastantuono con un disparo cruzado de derecha que se marcha fuera rozando el poste

    42' - Un disparo con la derecha deJimenez es desviado a córner: tras el saque de esquina, Pongracic marca en medio de un barullo en el área

    36' - Los visitantes amplían su ventaja: centro de Valle y cabezazo de Nico Paz que acaba en la red

    32' - Liberali controla y dispara con la izquierda al segundo palo para batir a De Gea. El inicio de la jugada del Como deja algunas dudas por una acción discutible de Kempf sobre Goncalves

    30' - Buen pase de Mastantuono para Pellegrino, cuyo disparo frena Ramon con una intervención defensiva prodigiosa que facilita la parada de Butez

    25' - Nico Paz remata de cabeza y obliga a De Gea a desviar el balón a córner

    17' - Lo intentaGoncalves, pero Butez le niega el gol

    15' - Lo intenta Da Cunha y De Gea despeja con los puños a córner. Tras el saque de esquina, ocasiones para Douvikas y Liberali

    11' - De nuevo Goncalves, esta vez para Fagioli, que se libra de su marcador con un regate y dispara, pero su remate es desviado a córner

    10' - Buen pase en profundidad de Goncalves para Njie, que no consigue rematar

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    FIORENTINA-COMO 1-3


    GOLEADORES: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)


    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez (69' Dodò), Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour (79' Beto), Fagioli; Mastantuono (69' Brescianini), Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. Entr. Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha (83' Ricci); Liberali (83' Kambwala), Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. Entr. Fabregas


    ÁRBITRO: Di Bello

    AMONESTADOS: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F), Mastantuono (F, desde el banquillo)

    EXPULSADOS: -

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