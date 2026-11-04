El ciclón Como es un espectáculo: 9-1 en casa del Lens, récord italiano y cuarto puesto

91' GOL - Pase en profundidad de Liberali, que suma su segunda asistencia de la noche además de un gol. Papaccioli arranca al límite del fuera de juego, se planta ante Risser y lo bate. El asistente levanta la bandera, pero, tras la revisión del VAR, el gol es válido.

69' GOL - Pared entre Liberali y Baturina, que se planta mano a mano con Risser y, pese a un último control imperfecto, también lo bate para poner el 8-1.

65' GOL - El Lens intenta levantar un poco la cabeza y encuentra el gol del honor tras un córner. Aguilar, situado al borde del área junto al segundo palo, se coordina y golpea de primeras, de volea, el balón que cae desde lo alto. Lo manda a la escuadra y bate a Butez.

62' GOL - Balón largo de Jacobo Ramon que encuentra a Liberali completamente solo en la banda. El italiano sale al contragolpe y, al llegar al área, dispara a contrapié al primer palo para sorprender a un Risser que pudo hacer más.

58' GOL - Otra salida fulminante del Como y otro gol. Douvikas traza un desmarque en curva, Nico Paz le sirve un pase medido y el delantero bate a Risser, que sale de su portería, por el primer palo.

53' GOL - Tras un córner, Milla recibe el balón por la izquierda y centra al corazón del área, donde encuentra el magnífico remate de cabeza de Kempf, que firma el quinto.

46' GOL - Apenas ha dado tiempo a empezar y el Como vuelve a marcar. Esta vez, Nico Paz ve el hueco en el área para el desmarque de Da Cunha, que vuelve a llegar desde la derecha y remata de primeras con la zurda al palo largo para poner el 4-0.

40' CELEBRACIÓN EN RECUERDO DE JESUS DE MIGUEL - Celebración contenida del argentino, nacido en Tenerife, donde estos días se ha producido la triste muerte del futbolista del Andorra Jesus de Miguel, que sufrió una parada cardíaca durante el partido precisamente contra el Tenerife. Nico Paz ha decidido correr hacia el banquillo, coger una camiseta con una foto del futbolista fallecido estampada y mostrársela a las cámaras.

40' GOL - ¡El Como sigue dando espectáculo! Contraataque letal del Como: Da Cunha lanza en profundidad a Douvikas, que abre el balón para Nico Paz. El argentino ve a Risser ligeramente fuera de posición y lo fulmina con un disparo potente y preciso.

32' GOL - Fútbol espectacular del Genoa, que en cinco pases sale desde Butez y llega hasta la portería. El guardameta conecta con Valle por la izquierda; el lateral se la da a Perrone, que se gira y abre para Nico Paz en la derecha. El argentino avanza y centra al segundo palo, donde llega a toda velocidad el propio Valle. Este, desequilibrado, devuelve el balón de primeras y de volea al centro del área para encontrar el remate a bocajarro con el que Douvikas firma su doblete.

25' OCASIÓN - Couto encuentra a Douvikas, que se la deja a Nico Paz. El argentino hace un control orientado y un uno-dos para superar a la defensa y quedarse mano a mano con Risser, que sale bien y frustra su intento de regate.

17' - Durísimo choque de cabezas entre Ivanovic y Kempf. Preocupación entre los futbolistas y juego detenido durante al menos un minuto. Los dos se recuperan con la ayuda de los servicios médicos y vuelven al campo.

15' PENALTI SEÑALADO Y DESPUÉS ANULADO POR EL VAR - Thauvin llega a la línea de fondo por la derecha y centra al área. Caqueret se interpone y el balón, pese a que tiene el brazo separado del cuerpo, le golpea en el pecho. El árbitro señala penalti, pero, tras una larga revisión, el VAR llama a Saggi al monitor y este anula la pena máxima.

7' GOL - El Como saca un córner en corto y el posterior centro encuentra a Perrone en el segundo palo. El centrocampista se eleva y cabecea hacia el palo más alejado de él, el primero desde donde llegó el centro, pero Douvikas es el más rápido en la trayectoria del balón y lo manda a la red.

1' - Thauvin recupera enseguida el balón en tres cuartos de campo y dispara de primeras hacia la portería defendida por Butez, que está bien colocado y detiene el tiro sin problemas.

0' El partido comienza en el estadio Bollaert-Delelis a las 21:00

AQUÍ, TODA LA INFORMACIÓN, LAS ESTADÍSTICAS Y LA NARRACIÓN MINUTO A MINUTO