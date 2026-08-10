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Iraola Liverpool in-tray GFXGetty/GOAL
Karim Malim

Traducido por

El caos de Iraola llega a Liverpool: ¡ataque temible y una brecha catastrófica!

A. Iraola
Liverpool
M. Bielsa
D. Szoboszlai
F. Wirtz
FEATURES
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Andoni clona las ideas de Bielsa: ¿devolverá el «heavy metal» a Anfield?

Andoni Iraola no ha necesitado mucho tiempo para dejar su primera huella en el Liverpool, pese a que el equipo todavía se encuentra en la fase de preparación para la nueva temporada. Tras apenas cuatro partidos de preparación, los rasgos del nuevo proyecto han empezado a asomar con claridad, entre una mayor posesión del balón, una presión alta, transiciones rápidas y un intenso movimiento ofensivo, además de algunas preocupaciones defensivas que dejaron al descubierto los primeros encuentros.

La victoria sigue siendo el objetivo más importante en el fútbol, pero para la afición del Liverpool la manera en que se logra el triunfo no es menos importante que el resultado en sí. A lo largo de los años, los aficionados de Anfield se acostumbraron a un fútbol lleno de vida, basado en la velocidad, la presión constante y el ataque incesante, una filosofía que quedó estrechamente ligada a la etapa de Jürgen Klopp.

Por ello, las ideas de Iraola parecen interesantes desde el primer momento, sobre todo porque el técnico español llegó para suceder a Arne Slot, que se marchó tras una sola temporada al frente del Liverpool, en la que condujo al equipo al título de la Premier League.

Y la pregunta que se impone ahora es: ¿podrá Iraola devolver el «heavy metal» a Anfield, sin que el ímpetu ofensivo del Liverpool se convierta en un punto débil?

Este término, que se hizo famoso por el uso que le daba Jürgen Klopp para describir su filosofía futbolística, refleja un estilo basado en la presión alta, la velocidad extrema, la intensidad en el movimiento y el ataque constante, en una imagen que recuerda al estruendo y la fuerza de la música «heavy metal».

  • FBL-ENG-FR-PR-LIGUE1-LIVERPOOL-MONACO-FRIENDLYAFP

    Resultados irregulares, pero la huella es evidente

    El Liverpool ha disputado cuatro partidos de preparación bajo la dirección de Iraola hasta el momento, y logró vencer al Sunderland y al Wrexham, pero desperdició una ventaja de dos goles frente al Leeds y al Mónaco, cayendo derrotado en ambos encuentros.

    Y aunque estos resultados no ofrecen una imagen ideal del inicio del técnico español, el propio rendimiento revela un conjunto de ideas que Iraola intenta consolidar dentro del equipo, según informó la "BBC Sport".

    El promedio de posesión de balón del Liverpool durante estos partidos fue del 60,6 %, una cifra superior en cerca de un 12,9 % al promedio de posesión del Bournemouth bajo la dirección de Iraola en la Premier League la temporada pasada.

    Y aquí se manifiesta uno de los mayores desafíos que esperan al técnico español; pues el Liverpool, al ser el equipo más fuerte en la mayoría de sus partidos, se enfrentará a rivales que en muchas ocasiones optan por replegarse a sus zonas defensivas y refugiarse atrás, lo que le obliga a lidiar con una posesión intensa del balón durante largos periodos.

    Iraola intenta encontrar la solución manteniendo su reconocida identidad, basada en la velocidad, la intensidad y el movimiento constante, al tiempo que desarrolla una forma más pausada de posesión y construcción.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La construcción desde atrás: la calma antes de la explosión

    Desde su llegada al Liverpool, muchas de las ideas de Iraola en la fase de posesión han parecido similares a las que mostró durante su etapa anterior con el Bournemouth.

    En algunos casos, el Liverpool inicia la construcción del juego con pases cortos desde el guardameta, para después trasladar el balón a una línea defensiva compuesta por cuatro jugadores, antes de que llegue a uno o dos mediocampistas situados en la zona profunda.

    Durante la pretemporada, Dominik Szoboszlai y Trey Nyoni surgieron como la pareja preferida en el mediocampo retrasado, donde retroceden para recibir el balón y luego intentan hacerlo llegar rápidamente a los jugadores ubicados en los espacios de las bandas.

    Y a pesar de que los equipos de Iraola se han caracterizado históricamente por los contragolpes rápidos y directos y el juego vertical, el Liverpool intenta bajo su dirección mantener la posesión del balón durante más tiempo antes de acelerar el ritmo del ataque.

    La idea aquí no es la posesión por la posesión, sino utilizar los pases cortos para atraer al rival a la presión y luego golpear en los espacios que deja a su espalda.

    Y en cuanto los jugadores del rival se lanzan hacia adelante para intentar presionar al Liverpool, el equipo busca rápidamente los pases hacia el frente, para crear una especie de contragolpe propio.

    En cambio, cuando el rival comienza con una presión alta e intensa desde el primer instante, el Liverpool no duda en saltarse la fase de construcción corta y recurrir al juego directo, a través de los balones largos que envían Alisson o Giorgi Mamardashvili de forma temprana.

    Y mediante este estilo, el Liverpool intenta garantizar la presencia de un número suficiente de jugadores alrededor del balón, de modo que el equipo pueda recuperar el «segundo balón» incluso en caso de perder el duelo aéreo o el primer choque, y luego aprovechar los espacios que aparecen detrás de la presión del rival.

  • FBL-EUR-C3-LOKOMOTIV-ATHLETICAFP

    El legado de Bielsa se refleja en las ideas de Iraola

    Las ideas ofensivas de Iraola no parecen desligadas de sus raíces como entrenador, ya que el técnico español muestra una clara influencia de uno de los entrenadores más importantes que jugaron un papel en la formación de su filosofía: Marcelo Bielsa.

    El técnico argentino dirigió a Iraola cuando este era jugador del Athletic de Bilbao entre 2011 y 2013, y el entrenador español ha hablado en más de una ocasión sobre la magnitud de la influencia que Bielsa dejó en sus ideas.

    Iraola declaró a la cadena «Sky Sports» en 2023: «Utilizo muchos de los entrenamientos que aprendí de Marcelo, especialmente aquellos relacionados con el trato del balón».

    Y añadió: «En el aspecto ofensivo, sus equipos se caracterizan por una gran vitalidad y actividad, y siempre están dispuestos a moverse hacia los espacios libres; además, él acepta un tipo de caos organizado en la faceta ofensiva».

    Y esta frase en concreto resume gran parte de la imagen que el Liverpool ha empezado a mostrar bajo el mando de Iraola.

    Al igual que los equipos de Bielsa, Iraola se apoya en un movimiento constante de sus jugadores, de manera que estos no permanecen atados a zonas fijas durante el ataque.

    Cuando el Liverpool tiene la posesión del balón, rara vez vemos a sus jugadores ocupar zonas estáticas durante largos periodos, ya que sus posiciones cambian constantemente con el objetivo de crear nuevos ángulos de pase y desorganizar la estructura defensiva del rival.

    Entre las ideas asociadas también a Bielsa está el uso de dúos y tríos en las bandas para desmontar la defensa del adversario, una idea que el propio Iraola vivió cuando ocupaba la posición de lateral derecho bajo el mando del técnico argentino.

    El lateral y el extremo colaboraban constantemente en la banda, pero la relación entre ambos no se basaba en una regla fija que dictara que uno de ellos permaneciera en una posición adelantada y el otro por detrás.

    Al contrario, Bielsa animaba a los jugadores a intercambiar posiciones de forma continua, de modo que el extremo podía entrar hacia el interior para abrir el espacio al lateral, mientras el centrocampista se movía cerca de ambos para ofrecer una tercera opción de pase.

    Y en otras ocasiones, el propio lateral entraba hacia el interior, lo que permitía al extremo mantenerse en una posición adelantada en la banda.

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  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La banda izquierda revela las ideas del entrenador

    El Liverpool ya ha comenzado a mostrar patrones similares bajo la dirección de Arraiola, especialmente en el costado izquierdo.

    Los laterales avanzan hasta el último tercio del campo cerca de Rio Ngumoha o Cody Gakpo, mientras que Florian Wirtz, a quien Arraiola utiliza principalmente en la posición de organizador «número 10», tiende en ocasiones hacia ese mismo lado.

    Este movimiento le concede a Wirtz tres opciones diferentes, ya que puede jugar en profundidad, retroceder hacia zonas más retrasadas o desplazarse hacia la banda.

    Estos movimientos e intercambios constantes dentro de los triángulos ofensivos hacen que la tarea de vigilar a los jugadores del Liverpool resulte más difícil para el rival.

    En lugar de enfrentarse a jugadores que se mueven según roles fijos, el defensor se encuentra ante un grupo de futbolistas que intercambian posiciones de forma continua, lo que crea nuevos espacios con cada movimiento.

    Al convertir los duelos en las bandas en situaciones de dos o tres jugadores, el Liverpool busca alcanzar soluciones ofensivas que puedan repetirse de manera constante, hasta llegar a enviar centros desde zonas peligrosas y cercanas a la portería.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La emoción ofensiva conlleva un riesgo catastrófico

    Pero la otra cara de este estilo es que el Liverpool puede quedar expuesto al peligro cuando pierde el balón. Cuanto mayor es el número de jugadores que participan en el ataque, más vulnerable se vuelve el equipo a los contragolpes, algo que quedó patente en los primeros partidos de preparación.

    Algunos momentos vieron avanzar a los dos laterales junto a dos de los centrocampistas y al tridente ofensivo, lo que significa que el número de jugadores situados por detrás del balón puede reducirse a los dos centrales y un único mediocentro de contención.

    Esto brinda al rival la oportunidad de aprovechar los espacios en cuanto recupera el balón. Resulta interesante que el Liverpool bajo la dirección de Slot también sufría algunas carencias evidentes ante los contragolpes rápidos la temporada pasada.

    Por eso Iraola habló de la necesidad de dotar al equipo de un mayor control en los partidos, manteniendo al mismo tiempo ese estado de «caos organizado» que otorga a su ataque toda su fuerza.

    Una posible solución podría ser mantener a un mayor número de jugadores por detrás del balón durante el ataque con el paso del tiempo. Pero, atendiendo a los principios en los que Iraola se ha apoyado a lo largo de su trayectoria y a su bagaje como entrenador, ese escenario no parece demasiado probable.

    El técnico vasco acostumbra a animar a seis o siete jugadores a avanzar, contentándose con tres o cuatro para asegurar la línea trasera durante el ataque.

    La presión tras pérdida: el arma para salvar el equilibrio

    Iraola se apoya en una idea fundamental para reducir la peligrosidad de este empuje, que consiste en detener el contragolpe antes de que comience mediante una presión tras pérdida intensa.

    Aplicar esta presión resulta más sencillo cuando el equipo ha adelantado a un gran número de jugadores hacia las zonas próximas al balón, especialmente con el uso de las bandas y la presencia de varios jugadores alrededor del poseedor del balón. Pero convertir esta idea en una realidad práctica a lo largo de 90 minutos no es tarea fácil.

    El propio Iraola lo reconoció tras la derrota ante el Mónaco, cuando señaló que su equipo «no puede mantener el nivel exigido, y todavía tenemos trabajo por delante».

    El entrenador español se refería concretamente al descenso de nivel del equipo en las segundas partes, un problema que puede relacionarse con varios factores, entre ellos la falta de profundidad en la plantilla, la caída de las capacidades físicas y no haber alcanzado aún el dominio completo del estilo de presión que él quiere.

  • Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Szoboszlai, pieza clave en el sistema de Arne Slot

    Durante la pretemporada, también se dejaron ver los rasgos de la presión alta, que constituye una parte esencial de la filosofía de Iraola. Pero lo llamativo no fue simplemente la elevación de la línea de presión, sino los roles que el técnico otorgó a sus jugadores, y lo que estos roles revelan sobre la manera en que quiere defender.

    Dominik Szoboszlai, que la temporada pasada desempeñó múltiples funciones en la línea de ataque, en el mediocampo e incluso como lateral derecho, fue utilizado por Iraola fundamentalmente como segundo centrocampista en posición profunda. Y este rol tiene una gran importancia defensiva.

    A menudo, el Liverpool recurre a la presión mediante una formación que se asemeja a un «rombo» en el 4-4-2, donde en un principio concede al equipo rival espacio para hacer pases cortos, antes de desatar oleadas de presión más feroces.

    Y en muchas ocasiones, el Liverpool intenta dirigir la trayectoria del balón hacia el interior, para luego abalanzarse sobre él cuando llega a las zonas que desea.

  • Liverpool FC v Wrexham AFC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La defensa de Iraola: aumentar el número de jugadores detrás del balón

    Uno de los principios que Iraola trasladó de su experiencia en el Bournemouth al Liverpool es la insistencia en contar con un defensa adicional para asegurar la línea defensiva ante el ataque del rival.

    Así, si el adversario mantiene tres delanteros en posiciones adelantadas, el Liverpool tiende a conservar cuatro defensas atrás.

    Esto significa tener un jugador menos en las zonas ofensivas, lo que obliga al equipo a compensar la inferioridad numérica mediante un movimiento intenso y coberturas defensivas inteligentes.

    Cuando uno de los jugadores abandona a su marca directa para presionar a otro futbolista, sus compañeros de atrás deben leer la situación con rapidez y asumir la responsabilidad de cubrir al jugador que ha quedado sin vigilancia.

    Y aquí es donde se pone de manifiesto la importancia de Szoboszlai en particular. Cuando el centrocampista húngaro se adelanta para presionar, el mediocentro y la línea defensiva deben responder a su movimiento de inmediato; de lo contrario, podrían aparecer espacios peligrosos en el corazón del sistema.

    Y parece que el propio Szoboszlai percibe un cambio evidente en la forma de trabajar bajo la dirección del técnico español. El capitán de la selección húngara dijo sobre su nuevo entrenador: «Es un entrenador magnífico; el nivel de intensidad y agresividad que necesitamos ya está disponible ahora, y hemos recuperado lo que antes nos faltaba».

    Las grandes cualidades físicas que posee Szoboszlai ayudan a cubrir los espacios requeridos, lo que hace que la presión del Liverpool parezca en muchas ocasiones un enfrentamiento en igualdad numérica.

    Además, su capacidad para leer el momento adecuado para adelantarse y presionar ha ayudado al equipo a comenzar a aplicar las ideas defensivas de Iraola con rapidez y eficacia.

  • Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    4 pruebas no bastan, pero las señales son claras

    Los cuatro partidos que Liverpool ha disputado antes del inicio de la temporada siguen siendo una muestra demasiado pequeña para emitir un juicio definitivo sobre el proyecto de Iraola. Pero, al mismo tiempo, han bastado para revelar un sello inconfundible del técnico español.

    Muchas de las instrucciones que aparecieron en los partidos de preparación coinciden con los principios que caracterizaron su estilo durante su anterior experiencia en el Bournemouth, ya sea en la forma de construir el juego, las transiciones, el movimiento constante, la presión alta o el intento de recuperar el balón inmediatamente tras perderlo.

    Estas ideas han demostrado su capacidad para crear un equipo dinámico y peligroso, pero el verdadero reto estará en cómo aplicarlas a lo largo de toda una temporada, y frente a rivales que sabrán de antemano lo que les espera.

    La ecuación que Iraola intenta resolver no es sencilla: ¿cómo mantener el «caos organizado», la velocidad y la intensidad que dan fuerza a sus equipos y, al mismo tiempo, dotar a Liverpool de la dosis necesaria de control y estabilidad defensiva?

    Hasta ahora, parece que Iraola ha optado claramente por no renunciar a su identidad. Liverpool quiere tener más la posesión, pero no quiere convertirse en un equipo lento. Quiere construir desde atrás, pero está dispuesto a saltarse esa fase y recurrir a los balones largos cuando la situación lo requiera.

    Quiere dominar el partido, pero al mismo tiempo busca atraer al rival a la presión para después aprovechar los espacios que deja. Y quiere atacar con un gran número de jugadores, pero confía en la presión tras pérdida para impedir que el rival aproveche los espacios a su espalda.

    Estas ideas hacen de Liverpool, bajo la dirección de Iraola, un equipo atractivo de ver, pero al mismo tiempo lo colocan ante un riesgo real. El éxito no dependerá únicamente de la capacidad del técnico español para imponer su estilo, sino de su capacidad para encontrar el equilibrio entre la audacia y la disciplina, entre el control y el caos, y entre la presión alta y la conservación de la energía física.

    Con el inicio de la temporada, la pregunta más importante será si Iraola es capaz de transformar estas ideas de meros rasgos que aparecieron durante la pretemporada en un sistema completo capaz de resistir la presión de los partidos oficiales.

    Si lo consigue, Liverpool podría encontrarse ante una versión que devuelva a «Anfield» muchos de los rasgos del fútbol vibrante que la afición amó en la era de Klopp, pero con un toque nuevo que lleve el sello propio de Iraola. En cambio, si fracasa en ajustar el equilibrio, el «caos organizado» que otorga al equipo su fuerza ofensiva podría convertirse en un caos real cuyo precio pagará en defensa.

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