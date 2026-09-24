El brillo de Araújo pone al Liverpool ante una decisión difícil

El defensor uruguayo Ronald Araújo acertó al elegir marcharse cedido al Liverpool, pues se ha adaptado de forma inmejorable a su nuevo club y se ha convertido en uno de los elementos más destacados del nuevo proyecto del entrenador Andoni Iraola.

Y los números hablan por sí solos, ya que el Liverpool no ha recibido ningún gol en la Premier League cuando Araújo está presente sobre el terreno de juego.

Araújo juega actualmente en la posición de lateral derecho, después de haber comenzado su etapa con el equipo en el puesto de central, y ofrece unos niveles más que buenos, hasta convertirse ya en uno de los ídolos de la afición de Anfield.

El Liverpool podrá fichar al jugador de forma definitiva procedente del Barcelona por 55 millones de euros a partir del próximo junio.

El diario Sport señaló, citando al "Liverpool Echo", que cerrar la operación en estos momentos parece complicado, ya que contradice la estrategia de los propietarios del club, el Fenway Sports Group, que no realiza grandes esfuerzos económicos salvo por jugadores que tengan un mayor potencial de crecimiento en el mercado de fichajes.

El diario Liverpool Echo reveló que la llegada de Araújo generó muchas dudas entre la afición del Liverpool. Las cesiones que había cerrado el club inglés durante la última década no habían tenido éxito, y no estaba claro que el club se decidiera a fichar a un jugador que llegó a él prácticamente por estar fuera de los planes del Barcelona. Su llegada al Liverpool no fue posible más que gracias a la insistencia de Iraola, quien siempre consideró que su incorporación era una opción clara, junto a las facilidades que ofrecía la operación de cesión.

El técnico vasco estaba convencido desde el principio de que las características de Araújo encajaban perfectamente en la Premier League, y actualmente se está beneficiando de su fortaleza física y de su capacidad para jugar en más de una posición defensiva.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora