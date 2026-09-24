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AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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El brillo de Araújo pone al Liverpool ante una decisión difícil

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El defensor uruguayo Ronald Araújo acertó al elegir marcharse cedido al Liverpool, pues se ha adaptado de forma inmejorable a su nuevo club y se ha convertido en uno de los elementos más destacados del nuevo proyecto del entrenador Andoni Iraola. 

Y los números hablan por sí solos, ya que el Liverpool no ha recibido ningún gol en la Premier League cuando Araújo está presente sobre el terreno de juego.

Araújo juega actualmente en la posición de lateral derecho, después de haber comenzado su etapa con el equipo en el puesto de central, y ofrece unos niveles más que buenos, hasta convertirse ya en uno de los ídolos de la afición de Anfield.

El Liverpool podrá fichar al jugador de forma definitiva procedente del Barcelona por 55 millones de euros a partir del próximo junio.

El diario Sport señaló, citando al "Liverpool Echo", que cerrar la operación en estos momentos parece complicado, ya que contradice la estrategia de los propietarios del club, el Fenway Sports Group, que no realiza grandes esfuerzos económicos salvo por jugadores que tengan un mayor potencial de crecimiento en el mercado de fichajes.

El diario Liverpool Echo reveló que la llegada de Araújo generó muchas dudas entre la afición del Liverpool. Las cesiones que había cerrado el club inglés durante la última década no habían tenido éxito, y no estaba claro que el club se decidiera a fichar a un jugador que llegó a él prácticamente por estar fuera de los planes del Barcelona. Su llegada al Liverpool no fue posible más que gracias a la insistencia de Iraola, quien siempre consideró que su incorporación era una opción clara, junto a las facilidades que ofrecía la operación de cesión.

El técnico vasco estaba convencido desde el principio de que las características de Araújo encajaban perfectamente en la Premier League, y actualmente se está beneficiando de su fortaleza física y de su capacidad para jugar en más de una posición defensiva.

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  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Araújo se roba las miradas en el Liverpool gracias a sus destacados números

    Y Araújo ha quedado plenamente integrado tanto con el equipo como con la ciudad. El defensa uruguayo siempre se mostró reacio a abandonar el Barcelona, y de hecho ya había rechazado con anterioridad una oferta de la Juventus, pero ahora vuelve a sentir su importancia a nivel profesional, y lo ha logrado dentro de un proyecto del más alto nivel.

    Araújo era consciente de que podía recuperar su nivel una vez superados sus problemas psicológicos y físicos, y solo necesitaba un club que confiara en sus cualidades. Sus estadísticas así lo confirman con claridad: en los 285 minutos que ha disputado en la Premier League, el Liverpool ha ofrecido un registro defensivo impecable sin encajar ningún gol.

    También dio una asistencia en la Liga de Campeones cuando jugó en la posición de lateral derecho. Y en su debut en la Premier League ante el Ipswich Town, ganó el mayor número de duelos individuales y aéreos. 

    En la victoria que logró el Liverpool ante el Bournemouth, ningún otro jugador ganó un mayor número de duelos individuales, mientras que Araújo perdió solo dos duelos de los 11 duelos, terrestres y aéreos en conjunto.

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  • AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La edad no juega a favor del defensor uruguayo

    Aún queda mucho tiempo antes de que llegue la fecha límite para activar la opción de compra, pero el diario Liverpool Echo señala que el Liverpool solo ha fichado de forma definitiva a dos jugadores tras finalizar su periodo de cesión, mientras que la gran mayoría de los futbolistas regresaron a sus clubes de origen.

    Además, el factor de la edad no juega a favor de que se cierre el acuerdo, aunque es evidente que, si el defensa uruguayo mantiene el mismo nivel que ha mostrado hasta ahora, será difícil que el Liverpool no intente retenerlo de forma definitiva.

    Queda otra posibilidad, que consiste en que el club inglés trate de reducir el valor final de la operación, sobre todo teniendo en cuenta que el salario del central se encuentra entre los más altos de toda la plantilla.

    Por el momento, Araújo demuestra que realmente merece generar dudas dentro de un club que necesitaba mejorar sus números en el plano defensivo.

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