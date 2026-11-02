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AntonelliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traducido por

El Bologna invita a Antonelli para homenajearlo: esta es la fecha

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Los elogios del club boloñés al joven piloto boloñés, nuevo campeón del mundo de Fórmula 1

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El Bologna felicita al flamante campeón del mundo de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, de Casalecchio di Reno y gran aficionado del Bologna. El vídeo del joven piloto de Mercedes participando en la celebración de la victoria del Bologna en la Copa de Italia, tocando el claxon por la ciudad la noche del 14 de mayo de 2025, se hizo viral.

El Bologna ha publicado en redes sociales un vídeo en el que Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega y Roberto Piccoli felicitan a Antonelli y lo invitan a celebrar juntos el logro alcanzado.

  • «Hola, Kimi —dice el mensaje redactado por el Bolonia—, felicidades por este logro increíble. Convertirse en campeón del mundo de F1 es algo extraordinario y mágico. Has llenado de orgullo a toda Bolonia, a todos los que formamos parte del club y también a todos los italianos. Te deseo que sigas así y alcances nuevas metas y numerosos éxitos. Todo el Bolonia y todos nosotros querríamos abrazarte y felicitarte de corazón, porque has sido único. Te esperamos en Bolonia para celebrarlo juntos. ¡Vamos, Kimi! Un abrazo enorme».

    El Bolonia mantendrá contactos estos días con el entorno del piloto para saber si preferirá acudir al estadio o saludar al Bolonia en Casteldebole de forma más reservada, según sus compromisos en el futuro próximo. Probablemente, según informa ANSA, al término de la temporada de Fórmula 1.

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