El Bologna invita a Antonelli para homenajearlo: esta es la fecha

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El Bologna felicita al flamante campeón del mundo de Fórmula 1, Andrea Kimi Antonelli, de Casalecchio di Reno y gran aficionado del Bologna. El vídeo del joven piloto de Mercedes participando en la celebración de la victoria del Bologna en la Copa de Italia, tocando el claxon por la ciudad la noche del 14 de mayo de 2025, se hizo viral.

El Bologna ha publicado en redes sociales un vídeo en el que Riccardo Orsolini, Lorenzo De Silvestri, Tommaso Pobega y Roberto Piccoli felicitan a Antonelli y lo invitan a celebrar juntos el logro alcanzado.