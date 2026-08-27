La tensión entre el Barcelona y el Atlético de Madrid estalló por Julián Álvarez la noche del jueves en Mónaco, durante el sorteo de la fase de liga de la Champions League.

El diario "Sport" señaló que Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, fue el primero en elevar el tono de las declaraciones contra el club catalán.

Pocos minutos después, Rafa Yuste respondió con la misma contundencia para defender la postura del Barcelona en este asunto en torno al cual gira el futuro de Julián Álvarez.

El primero en abrir fuego fue el consejero delegado del Atlético de Madrid. Gil Marín apareció en el canal Movistar+ con un mensaje de tono muy duro sobre la situación del delantero argentino.

Dijo: "Julián está sufriendo, porque hay personas que han dedicado sus esfuerzos a engañarlo y confundirlo. Lo siento, porque lo conozco bien, es un jugador y una persona magnífica, pero está en una situación de confusión total".

Después, el directivo dirigió sus dardos directamente al Barcelona, luego de que Joan Laporta repitiera públicamente que el club catalán sigue dispuesto a intentar fichar al delantero argentino.

Gil Marín afirmó: "Esto nos indigna todavía más, porque nos produce repugnancia la falsedad del Barcelona y su falta de ética y profesionalidad".

Y añadió: "Solo podemos confirmar que no vamos a negociar con el Barcelona bajo ninguna circunstancia. Y como director general y máximo responsable de la gestión del club, cuento con el respaldo de todos. El jugador no será vendido al Barcelona".