«El Barcelona no tiene dinero», afirma Uli Hoeneß, presidente del Bayern, en una pulla a Cataluña

Primero, en una entrevista con Der Spiegel, cuestionó la continuidad del director deportivo del Bayern, Max Eberl. Después criticó al nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, presente en la final de Copa entre el Bayern y el Stuttgart. También cargó contra los aficionados de ambos equipos, que usaron el partido para protestar contra la DFB y lanzar bengalas.

Tras la victoria por 3-0, Hoeneß acudió a la cadena ARD y alabó a Harry Kane, autor de los tres goles: «Es el mejor fichaje que hemos hecho nunca», afirmó el directivo de 74 años. Una declaración notable, si se tienen en cuenta las numerosas estrellas que se han fichado en el pasado para el club de la Säbener Straße. El FCB fichó a Kane en 2023 por algo menos de 100 millones de euros.