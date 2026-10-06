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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

El Barcelona blinda a Raphinha y prepara DOS renovaciones sorpresa más

Barcelona
Raphinha
G. Martin
B. Farinas
Primera División

El Barcelona trabaja a contrarreloj para asegurar su futuro a largo plazo, atando a varios jugadores clave con nuevos contratos. Tras la importante renovación de Raphinha, el club catalán ya ha identificado a Gerard Martin y Brian Farinas como las próximas estrellas emergentes que serán recompensadas.

  • Una ola de nuevas renovaciones en el Barcelona

    El Barcelona se está moviendo con rapidez para asegurar el núcleo de la plantilla de Hansi Flick. El club catalán ha logrado atar a Raphinha con un nuevo contrato de larga duración, con el delantero brasileño comprometiendo su futuro hasta junio de 2030 tras un deslumbrante inicio de temporada en el que ha marcado 14 goles en ocho partidos.

    El atacante no es el único jugador que ampliará su estancia. El Barça también ha cerrado un nuevo contrato para Hamza Abdelkarim, mientras que las negociaciones con los canteranos de La Masia Xavi Espart y Marc Bernal, muy bien valorados, avanzan bien y se encaminan, según se informa, hacia una conclusión positiva.

  • FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Deco apunta a dos operaciones cruciales más

    Con varias operaciones de alto perfil cerca de completarse, el director deportivo Deco ya ha identificado a los siguientes jugadores en la lista para renovar. Según Mundo Deportivo, Martin y Farinas son la próxima pareja que será recompensada por el club.

    Ambos jugadores tienen contrato actualmente hasta junio de 2028. Sin embargo, el Barcelona está decidido a resolver sus situaciones con rapidez, para asegurarse de no llegar al próximo verano con solo un año restante en sus respectivos contratos. Deco quiere gestionar de forma proactiva el futuro de la plantilla y evitar cualquier drama contractual innecesario.

  • Martin brilla en un nuevo papel defensivo

    Martin ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada en Cataluña. Lateral izquierdo de forma natural, se ha adaptado con total naturalidad al centro de la defensa hasta convertirse en un titular indispensable junto a Pau Cubarsi.

    El exitoso cambio de posición del joven defensa ha convencido plenamente a Flick, que ahora confía en él como una opción fiable en el centro de la zaga. Aunque las negociaciones para un nuevo contrato aún están en una fase inicial, el club considera prioritaria su continuidad a largo plazo tras su impresionante adaptación al fútbol de élite.

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    Flick deposita su confianza en el polivalente Farinas

    Farinas vivió un verano turbulento, ya que un posible traspaso al Girona quedó paralizado por el Barcelona en la recta final del mercado. El centrocampista de 20 años acabó quedándose para completar la pretemporada a las órdenes de Flick, y su agente ya se ha reunido con Deco para garantizar que su contrato refleje su nuevo estatus en el primer equipo.

    Aunque Farinas es el único integrante de la primera plantilla que aún no ha jugado esta temporada, su entrenador sigue deshaciéndose en elogios hacia su polivalencia. Flick elogió recientemente al joven, destacando su capacidad para rendir con naturalidad como lateral derecho cuando se le necesita.

    "Brian me sorprendió mucho durante la pretemporada porque es un jugador excelente, con mucho talento", explicó Flick a los medios. "Está en gran forma, al cien por cien, y muy comprometido con su función y con las diferentes posiciones que puede ocupar".

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