Hay momentos en el fútbol que trascienden los límites de la victoria y la derrota, y que permanecen grabados en la memoria del juego por más que se sucedan las generaciones.

Momentos en los que una de las estrellas se plta ante el mundo, después de lograr superar a sus rivales y escribir su nombre en el registro de los grandes, para sostener entre sus manos un balón de oro que durante mucho tiempo fue el sueño de todo jugador y la ambición que las grandes estrellas persiguen desde el inicio de sus carreras.





A lo largo de décadas, este premio se ha asociado a nombres que forjaron las glorias del fútbol, y pasó de ser un simple homenaje anual a convertirse en un símbolo de la gloria individual, en torno al cual se renuevan los debates y se enciende la competencia, hasta el punto de que ganarlo se ha convertido en un hito en la carrera de cualquier jugador y en un argumento al que recurren sus seguidores cuando se lo compara con las leyendas del pasado y del presente.

Pero detrás de los focos que rodean la gala, de los elegantes trajes que visten las estrellas y de los objetivos de las cámaras que aguardan el momento de la entrega del trofeo, existe otra historia que no recibe el mismo grado de atención: una historia que comenzó hace más de siete décadas, a lo largo de las cuales el premio evolucionó en su forma y en su prestigio, en paralelo a las transformaciones que vivió el propio fútbol.

¿Cuál es el secreto de este talismán por el que compiten las principales estrellas del mundo? ¿Cómo fue fabricado para convertirse en uno de los símbolos deportivos más famosos de todos los tiempos? ¿Cuánto vale realmente y qué beneficios puede obtener el jugador que consiga añadir su nombre a la lista de galardonados? Preguntas que abren la puerta a descubrir la otra cara del Balón de Oro, coincidiendo con la cercanía de una nueva cita para resolver la lucha por el trono del mejor del mundo.







