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El Arsenal está a punto de fichar a un extremo del Leicester de 16 años
Los Gunners van a por la joven promesa de los Foxes
Según The Times, el Arsenal lidera la carrera por fichar a Monga, joven promesa del Leicester. El club londinense lo sigue como parte de su estrategia de incorporar talentos ingleses. La salida del extremo del King Power Stadium se ha acelerado tras el descenso del Leicester a la League One, al terminar 23.º en la Championship con solo 46 puntos.
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El exentrenador elogia al joven talento
Monga debutó en la máxima categoría con solo 15 años y 271 días, contra el Newcastle United, y se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia de la Premier League. Solo dos jugadores debutaron antes: las estrellas del Arsenal Max Dowman y Ethan Nwaneri. Su técnico entonces, Ruud van Nistelrooy, elogió su potencial tras esa primera aparición en abril de 2025.
Van Nistelrooy declaró: «Se pudieron vislumbrar sus grandes cualidades. Es un gran extremo y tiene velocidad. Tiene un talento fantástico, es un chico estupendo. Se merecía esos minutos y, con suerte, le esperan muchos más».
Arteta sigue de cerca a un jugador polivalente
Mikel Arteta admira desde hace tiempo a este versátil internacional sub-19 inglés, capaz de jugar en ambas bandas o como creador de juego. El delantero ambidiestro sumó 27 partidos —ocho como titular— con el primer equipo del Leicester la temporada pasada en la Championship. Según The Standard, su valor ronda entre 10 y 15 millones de libras.
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El tribunal se cierne sobre el contrato
Monga firmará su primer contrato profesional con los Foxes el 10 de julio, día en que cumple 17 años, lo que asegurará una indemnización para el Leicester. El Arsenal quiere cerrar el traspaso antes de esa fecha para evitar la incertidumbre de una audiencia ante un tribunal independiente. Esta reestructuración en la delantera del Emirates llega en un momento clave, ya que el joven Nwaneri, cedido recientemente al Marsella, afronta un futuro incierto.