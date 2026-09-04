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Dusan Vlahovic revela por fin la VERDAD tras su amarga salida de la Juventus
El delantero serbio inicia su aventura turca
Vlahovic ha pasado oficialmente página de su etapa en la Juventus. El delantero serbio se incorporó al Besiktas como agente libre este verano, poniendo fin a una etapa de cuatro años y medio en Turín. Su salida concluye una aventura que comenzó en enero de 2022, tras un traspaso de 85 millones de euros desde la Fiorentina. Ahora, ya en Turquía, el jugador de 26 años ha reflexionado sobre una última temporada difícil con la Juventus.
- AFP
Vlahovic cuestiona su papel reducido
Durante sus últimos meses en la Juventus, Vlahovic vio reducido de forma significativa su tiempo de juego. El delantero nacido en Belgrado cree que fue relegado en el orden de preferencias simplemente porque su contrato estaba a punto de expirar. En declaraciones a Mozzart Sport, no se mordió la lengua al hablar sobre el trato que recibió.
"Empecé en el banquillo por una razón bien conocida: entraba en el último año de mi contrato. En mi opinión, esa fue la única razón", explicó Vlahovic.
Aclarando la situación sobre las renovaciones
Durante toda su última temporada en Italia, los informes sugirieron con frecuencia que Vlahovic estaba planteando exigencias económicas poco razonables. Sin embargo, el internacional serbio ha rechazado tajantemente esas afirmaciones, insistiendo en que la jerarquía del club le mantuvo al margen.
«Se escribió que yo estaba poniendo varias condiciones para un nuevo contrato con la Juventus, pero gran parte de eso era falso», reveló. «Durante tres años, pese a todo lo que se escribió sobre mi renovación, no tuve ninguna conversación concreta con los directivos hasta el final de la temporada. Hubo mucha presión sobre mí y me molestó, porque sé cuál es la verdad y qué pasó».
- AFP
Un nuevo comienzo en Estambul
Con sus frustraciones en la Juventus ya atrás, Vlahovic está plenamente centrado en su nuevo capítulo en la Superliga turca. Los aficionados del Besiktas ya le han dado una cálida bienvenida, y el delantero está deseando devolverles esa confianza.
Mientras tanto, la Juventus debe seguir adelante con una delantera reconstruida. Vlahovic está ahora decidido a mostrarle al gigante italiano exactamente lo que dejó escapar.
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