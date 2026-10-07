Dimarco: «¿Champions o Scudetto? No elijo, quiero nuevos trofeos»

Premiado sobre el escenario del Premio Gentleman FairPlay también y sobre todo por la excelente temporada 2025/2026, el lateral del Inter,Federico Dimarco, ha confirmado que ya ha superado los problemas de rodilla que le obligaron a perderse la convocatoria de Italia de Roberto Mancini y que ya ha puesto en el punto de mira la continuidad de la temporada para que pueda traer nuevos títulos ganados. Y entre la Champions y el Scudetto, el MVP vigente de la Serie A no quiere elegir ni ponerse límites.