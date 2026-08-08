Nicolo Campo
Traducido por
«Dije adiós...» - Una estrella del AC Milan rompe su contrato antes de un traspaso a Oriente Medio
Bennacer se marcha de San Siro
El Milan ha confirmado la rescisión de mutuo acuerdo del contrato de Bennacer antes de que el centrocampista argelino complete su traspaso al Al-Gharafa de la Qatar Stars League. El jugador, de 28 años, no disputa un partido oficial con el Milan desde febrero de 2025 debido a una grave lesión de rodilla, y pasó los últimos 18 meses cedido en el Marsella y el Dinamo Zagreb. Desde su llegada al Rossoneri procedente del Empoli en 2019, Bennacer disputó 178 partidos y fue un pilar clave para conquistar el 19.º título de la Serie A del club en la temporada 2021-22, bajo las órdenes de Stefano Pioli.
- Getty Images Sport
El centrocampista se despide con un mensaje
A través de un emotivo vídeo publicado en las redes sociales, Bennacer dejó un conmovedor mensaje de despedida a la afición del AC Milan. Al recordar su querido paso por San Siro, Bennacer reveló: «Queridos aficionados del Milan. El año pasado me despedí sin pensar nunca que aquellas palabras acabarían siendo una despedida.
«Durante más de cinco años, llevé esta camiseta con orgullo y pasión junto a compañeros increíbles, respaldado por vuestro amor incondicional. Ganar el Scudetto con esta camiseta es uno de los recuerdos más bonitos de mi carrera, y jugar ante vosotros en San Siro fue uno de los mayores honores».
El conjunto catarí cierra el fichaje
El fichaje de Bennacer por el Al-Gharafa marca un nuevo capítulo en su carrera a las órdenes del técnico Pedro Martins, después de que el conjunto catarí terminara cuarto la temporada pasada. Desde su llegada en 2019, solo seis jugadores, liderados por Rafael Leao con 291 partidos, han disputado más encuentros con el Milan que el centrocampista argelino. Esta rescisión de contrato baja definitivamente el telón a su etapa en el gigante de San Siro tras varias cesiones en el extranjero.
- AAP
La preparación de pretemporada continúa a buen ritmo
El Milan, ahora dirigido por Ruben Amorim, está centrado en concluir su gira asiática de pretemporada, que incluye un amistoso contra el Chelsea en el estadio Gelora Bung Karno de Yakarta. El conjunto rossonero tiene previsto enfrentarse a continuación al Manchester United en el Tarczynski Arena de Polonia antes de arrancar su campaña de la Serie A 2026-27 a domicilio contra el Torino el 23 de agosto.
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