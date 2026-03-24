Desde Brasil: El Inter se interesa por Casemiro a coste cero

El brasileño Casemiro es uno de los nombres destacados que en junio podrán fichar como agente libre por otro equipo. El centrocampista brasileño, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Manchester United, tiene contrato hasta junio. Según revela Globo Esporte en Brasil, entre los muchos equipos que le siguen también estaría el Inter: «Casemiro ha sido cortejado por equipos europeos de alto nivel, como el Inter de Italia, pero también por clubes de ligas menos prestigiosas, como las de Arabia Saudí y Estados Unidos. Él y su familia están valorando los próximos pasos, conscientes de que este podría ser el último contrato importante de su carrera», traduce FCInter1908.it.





Entre las grandes figuras del fútbol mundial que quedarán libres de contrato a partir del 30 de junio de este año se encuentra también el brasileño Casemiro, cuyo contrato con el Manchester United expira. Nacido en 1992, y que acaba de cumplir 34 años estos días (23 de febrero), Casemiro habría hablado últimamente de la Serie A y del fútbol italiano con Luka Modric, referente del centro del campo del Milan y su excompañero en el Real Madrid, donde, junto con Toni Kroos, los dos formaron uno de los mediocampos más fuertes de la historia a nivel de clubes. Sin embargo, según informan desde Brasil, sería el otro gran club milanés, el Inter, el equipo más interesado en el jugador en estos momentos.







