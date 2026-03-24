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Gianluca Minchiotti

Traducido por

Desde Brasil: El Inter se interesa por Casemiro a coste cero

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El brasileño quedará libre al final de la temporada tras dejar el Manchester United: Marotta ve una oportunidad

El brasileño Casemiro es uno de los nombres destacados que en junio podrán fichar como agente libre por otro equipo. El centrocampista brasileño, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Manchester United, tiene contrato hasta junio. Según revela Globo Esporte en Brasil, entre los muchos equipos que le siguen también estaría el Inter: «Casemiro ha sido cortejado por equipos europeos de alto nivel, como el Inter de Italia, pero también por clubes de ligas menos prestigiosas, como las de Arabia Saudí y Estados Unidos. Él y su familia están valorando los próximos pasos, conscientes de que este podría ser el último contrato importante de su carrera», traduce FCInter1908.it.


Entre las grandes figuras del fútbol mundial que quedarán libres de contrato a partir del 30 de junio de este año se encuentra también el brasileño Casemiro, cuyo contrato con el Manchester United expira. Nacido en 1992, y que acaba de cumplir 34 años estos días (23 de febrero), Casemiro habría hablado últimamente de la Serie A y del fútbol italiano con Luka Modric, referente del centro del campo del Milan y su excompañero en el Real Madrid, donde, junto con Toni Kroos, los dos formaron uno de los mediocampos más fuertes de la historia a nivel de clubes. Sin embargo, según informan desde Brasil, sería el otro gran club milanés, el Inter, el equipo más interesado en el jugador en estos momentos.



  • LA PARÁBOLA

    Tras su épica etapa en el Real Madrid entre 2015 y 2022, con un balance de 336 partidos, 31 goles, 3 Ligas españolas y 5 Champions League, Casemiro ha vivido una turbulenta aventura en el Manchester United, con un balance hasta la fecha de 152 partidos, 24 goles y dos títulos nacionales (FA Cup y Copa de la Liga). Tras cuatro temporadas y a sus 34 años, la aventura del internacional brasileño en Old Trafford parece haber llegado a su fin. Tanto el jugador como el Manchester United consideran que ha llegado el momento de tomar otros caminos.


    Tras haber dominado el fútbol español, en el mejor momento de su carrera, y tras haber pasado apuros en la Premier League en la fase descendente de su aventura futbolística, a sus 34 años Casemiro podría barajar tres tipos de opciones para su futuro: un regreso a Brasil, quizá tras ganar un Mundial con uno de sus mentores en el banquillo, Carlo Ancelotti; el fichaje por una liga europea menos exigente que la Premier desde el punto de vista estrictamente competitivo del ritmo; o la opción árabe, para terminar la carrera apostando sobre todo por un último contrato millonario.


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  • INTER Y EL JUEGO

    En la Serie A no hay duda de que un jugador con la experiencia y las cualidades de Casemiro podría ser muy útil para muchos clubes, entre los que sin duda se encuentra el Inter, cuyo presidente, Beppe Marotta, es un maestro indiscutible en fichajes a coste cero. ¿Y el salario? A sus 34 años, y viniendo de un salario de 18 millones netos por temporada en el Manchester United, si Casemiro realmente quisiera probar la experiencia de la Serie A, obviamente tendría que conformarse con mucho menos. Teniendo en cuenta la edad, la experiencia y el valor del jugador, para quien quisiera ficharlo, la opción podría ser un contrato de dos años por 5-6 millones por temporada.




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