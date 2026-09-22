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De Bruyne NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Desde Bélgica, De Bruyne: «Nunca he considerado la idea de dejar el Napoli este verano»

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K. De Bruyne

El centrocampista habla desde la concentración de su selección, que será rival de Italia en la Nations League

Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli y de la selección belga, habla desde la concentración de Bélgica (rival de Italia en la Nations League) sobre su momento, empezando por los rumores de mercado durante el verano: "Nunca contemplé la idea de dejar el Napoli este verano, no hablé de ello con nadie".


  • Sobre la selección: "Le dije a Van Bommel que estoy aquí para ayudar. Me siento bien tanto mental como físicamente, así que solo quería seguir así, se lee en gianlucadimarzio.com. Muchos jugadores me han pedido que me quede. No quiero pensar demasiado en el futuro, pero para mí no ha sido un problema".


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