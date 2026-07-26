El Barcelona logró resolver varias incógnitas relacionadas con el trío que defenderá la portería del conjunto catalán la próxima temporada.

Y si el verano del año pasado fue testigo de una inversión estratégica en un portero que representa el presente y el futuro, como Joan García, la dirección deportiva del Barça se centra durante el actual mercado de fichajes en abordar la saturación que se vislumbraba en la posición de guardameta, tras el regreso de varios jugadores cedidos a otros clubes.

El diario "Sport" señaló en un informe que el director deportivo Deco llega al final del mes en curso habiendo completado gran parte del trabajo para poner fin a la saturación.