La última víctima de este fenómeno fue el ucraniano Artem Bondarenko, el nuevo centrocampista del Al Ahli procedente del Shakhtar Donetsk, quien vivió una situación muy complicada durante el enfrentamiento ante el Al Riyadh en la Roshn Saudi League.

El Al Ahli venció al Al Riyadh por 5-0 en el partido que enfrentó a ambos equipos la tarde de ayer viernes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

El enfrentamiento fue testigo de un hecho excepcional, ya que la afición del Al Ahli dedicó silbidos de reprobación al jugador ucraniano sin detenerse desde el inicio del partido hasta su final.

Esto se debe a que la afición del Al Ahli lanzó, con anterioridad, una campaña para impedir el fichaje de Bondarenko, con el argumento de que se necesitaba un jugador mejor en el centro del campo, antes de que el club insistiera finalmente en su contratación.

Aquel fichaje provocó la ira de la afición, especialmente contra el exdirector deportivo portugués Rui Pedro Braz, antes de que se emitiera la decisión de su salida del cargo anteayer jueves.

Sin embargo, la actitud de la afición del Al Ahli también generó un estado de enfado entre los jugadores del equipo, encabezados por el defensa brasileño Roger Ibáñez, el portero senegalés Édouard Mendy y el delantero inglés Ivan Toney, así como el entrenador neerlandés Marino Pusic.

El enfado llegó hasta algunas leyendas del club, como Hussein Abdulghani, ya que todos pidieron a la afición que apoyara a los jugadores del equipo mientras vistieran el escudo del club, con el fin de obtener el mejor rendimiento de ellos.