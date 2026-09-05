Se puede afirmar que la razón principal de la aparición del fenómeno de los silbidos en la Liga Saudí es la sensación de la afición de no ser tenida en cuenta ni de que se presten atención a sus opiniones y sentimientos de ninguna manera.
La afición del Al-Hilal no dedicó silbidos a Ali Al-Bulaihi hasta después de varios partidos en los que el defensa saudí mostró un rendimiento muy pobre, provocando numerosos goles que acabaron en la portería del equipo.
Durante ese periodo, la afición del Al-Hilal lanzó varias campañas para exigir que se alineara al otro defensa internacional, Hassan Tambakti, junto al senegalés Kalidou Koulibaly, en lugar de Al-Bulaihi, sobre todo porque había demostrado su valía en sus escasas participaciones.
Sin embargo, Jesús no respondió a esos llamamientos, y con la continuidad de los errores de Al-Bulaihi, la afición no tuvo más remedio que dedicarle silbidos para presionar al técnico portugués y obligarle a rectificar sus convicciones, y no se calmó hasta conseguir lo que quería.
Lo mismo ocurrió con Al-Amri, pues la afición no lo atacó con dureza hasta que percibió en él una negativa a celebrar los goles del equipo y su forma de mostrar a todos que vestía ese escudo obligado y que se negaba a jugar a favor de esa afición.
Y en cuanto el defensa saudí rectificó su postura y presentó sus disculpas a la afición del Al-Nassr, las cosas se calmaron entre ambas partes; es más, después se convirtió en uno de los capitanes del equipo y en uno de sus elementos más influyentes.
En cuanto a Bondarenko, aunque no fue el culpable en su crisis, el motivo fue el mismo que en los casos anteriores, ya que la directiva del Al-Ahli hizo caso omiso de escuchar las opiniones de la afición e insistió en incorporar a un jugador que esta no aceptaba para el equipo.
Ante esta insistencia de la directiva, la afición no encontró otra vía para expresar su enfado y su rechazo que dedicar silbidos al jugador, quien se vio víctima de un conflicto del que nunca fue una de las dos partes.