El Atalanta sube puestos en la clasificación gracias a la victoria lograda ayer ante su afición frente al Venezia. Ahora ocupa el décimo puesto con 9 puntos y, a partir de la próxima semana, podrá poner el foco en las posiciones que garantizan una plaza en Europa. Los tres goles endosados a los de Brianza dejaron varias noticias positivas al técnico Maurizio Sarri: Franck Kessie, por ejemplo, marcó su primer gol desde que regresó a Bérgamo, mientras que Nikola Krstovic demostró que atraviesa un gran momento de forma. Pese a la victoria, hay aspectos y problemas sobre los que el entrenador del Atalanta tendrá que reflexionar. El principal es el rendimiento de Charles De Ketelaere.
De Ketelaere es una paradoja, ¿puede ser titular con Sarri?
LA PARADOJA DE DE KETELAERE
El belga de 25 años está viviendo un inicio de temporada cuesta arriba: hasta ahora, solo ha dado una asistencia, el pasado 12 de septiembre en el partido perdido ante el Cagliari. Un escaso botín que contrasta con sus actuaciones con la selección: entre el Mundial y los recientes compromisos de la Nations League, el exjugador del Milan ha marcado 3 goles y ha dado otras tantas asistencias, demostrando que es uno de los líderes de los Diablos Rojos. La diferencia está en su posición sobre el terreno de juego y, sobre todo, en las instrucciones tácticas que debe seguir: bajo la dirección de Rudi Garcia, De Ketelaere siempre ha jugado como delantero centro para aprovechar sus cualidades tanto en la elaboración del juego como en la finalización de las jugadas. Con la llegada de Mark Van Bommel al banquillo, la situación no ha cambiado: el jugador nacido en 2001 ha seguido siendo la principal referencia ofensiva, con resultados claramente positivos.
TODAVÍA SIN MARCAR
En el Atalanta, en cambio, debido a la competencia de Kristovic y Scamacca, De Ketelaere ha sido desplazado a la derecha, lejos de la portería rival y con mucho terreno que cubrir en defensa. Sarri, en particular, lo ha utilizado a menudo como extremo, mientras que ayer optó por situarlo en la línea de mediapuntas por detrás del montenegrino. Sin embargo, la respuesta del jugador no fue la esperada. Ayer el belga volvió a parecer un cuerpo extraño, sin conseguir marcar diferencias ni dar la sensación de que pudiera inventar la jugada decisiva en cualquier momento. Su actuación fue decepcionante en líneas generales, lo que llevó a Sarri a sustituirlo en el minuto 60 para dar entrada a Lazar Samardzic. En el horizonte ya están los partidos contra el Pafos (jueves) y el Milan (domingo): el Atalanta necesita la mejor versión de De Ketelaere para seguir sonriendo y sumando resultados positivos. A Sarri le toca relanzarlo y resolver la confusión táctica.
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