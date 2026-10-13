De Ketelaere es una paradoja, ¿puede ser titular con Sarri?

El belga de 25 años está viviendo un inicio de temporada cuesta arriba: hasta ahora, solo ha dado una asistencia, el pasado 12 de septiembre en el partido perdido ante el Cagliari. Un escaso botín que contrasta con sus actuaciones con la selección: entre el Mundial y los recientes compromisos de la Nations League, el exjugador del Milan ha marcado 3 goles y ha dado otras tantas asistencias, demostrando que es uno de los líderes de los Diablos Rojos. La diferencia está en su posición sobre el terreno de juego y, sobre todo, en las instrucciones tácticas que debe seguir: bajo la dirección de Rudi Garcia, De Ketelaere siempre ha jugado como delantero centro para aprovechar sus cualidades tanto en la elaboración del juego como en la finalización de las jugadas. Con la llegada de Mark Van Bommel al banquillo, la situación no ha cambiado: el jugador nacido en 2001 ha seguido siendo la principal referencia ofensiva, con resultados claramente positivos.



