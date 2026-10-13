Todos los sueldos de los directivos de la Juventus. Calcio e Finanza, en un artículo en su sitio web, revela las cifras de las remuneraciones del ejercicio 2025/26 y la política retributiva del club para el ejercicio 2026/27: un sistema que incluye una parte fija, primas anuales e incentivos ligados al cumplimiento de objetivos a largo plazo. Un modelo que busca vincular parte de las retribuciones de los principales directivos a los resultados económicos y deportivos del club, así como a la creación de valor para los accionistas.
De Carnevali a Massara, todos los sueldos de los directivos de la Juventus
EL SUELDO DE CARNEVALI Y MASSARA
La nueva política retributiva adquiere especial relevancia a la luz de los acuerdos suscritos con Giovanni Carnevali, nombrado consejero delegado y director general el 12 de junio de 2026, y Frederic Massara, a quien se confió el 7 de julio de 2026 el cargo de Chief Football Officer, con responsabilidad sobre la gestión y el desarrollo del área deportiva masculina hasta el final de la temporada 2027/28.
En el caso de Carnevali, el acuerdo establece una remuneración fija bruta anual de 1,75 millones de euros, superior al millón de euros previsto inicialmente en la política retributiva 2025/26 para el cargo de director general. Según recoge el informe, la cifra coincide con la prevista en la nueva política 2026/27 para el consejero delegado y director general, que se someterá a la aprobación de la junta de accionistas.
A esta cantidad se añade una prima extraordinaria de 1 millón de euros, condicionada a que Carnevali permanezca en el cargo hasta el 30 de junio de 2027. Su pago está previsto para julio de 2027, con cláusulas que permiten a la Juventus reclamar la devolución de la prima en determinadas circunstancias. En el caso de Massara, en cambio, el informe no especifica su remuneración fija individual, pero sí informa de la concesión de una prima extraordinaria de pago único de 600.000 euros brutos, que se abonará en un solo plazo antes del 30 de noviembre de 2026.
El acuerdo establece, además, que las posibles primas anuales a las que el directivo tenga derecho en el ejercicio 2026/27 se compensarán con la prima extraordinaria ya recibida, hasta un máximo de 600.000 euros. En definitiva, ambas cantidades no podrán sumarse, lo que evita que se le abone dos veces el mismo importe.
FERRERO Y LOS DEMÁS DIRECTIVOS
Los importes son brutos, corresponden al periodo en que ocuparon efectivamente sus cargos durante el ejercicio y no equivalen necesariamente a una remuneración de doce meses.
Gianluca Ferrero (presidente): 416.604 euros, de los cuales 400.000 euros corresponden a su cargo de presidente, 10.604 euros a beneficios no monetarios y 6.000 euros a un cargo en J Medical.
Giovanni Carnevali (consejero delegado y director general): 101.778 euros, de los cuales 101.643 euros corresponden a remuneración fija y 135 euros a beneficios no monetarios, por el periodo comprendido entre el 12 y el 30 de junio de 2026.
Laura Cappiello: 68.733 euros, de los cuales 40.000 euros corresponden a su cargo de consejera y 28.733 euros a su participación en los comités.
Fioranna Vittoria Negri: 68.733 euros, de los cuales 40.000 euros corresponden a su cargo de consejera y 28.733 euros a su participación en los comités.
Antonio Belloni: 42.027 euros, de los cuales 25.863 euros corresponden a su cargo de consejero y 16.164 euros a su participación en los comités.
Guido de Boer: 38.795 euros, de los cuales 25.863 euros corresponden a su cargo de consejero y 12.932 euros a su participación en los comités.
Diva Moriani: 32.329 euros, de los cuales 25.863 euros corresponden a su cargo de consejera y 6.466 euros a su participación en los comités.
Francesco Garino: 25.863 euros, íntegramente correspondientes a su cargo de consejero.
CÓMO FUNCIONAN LOS BONUS STI
Además de la parte fija de la remuneración, la Juventus contempla un sistema de primas anuales vinculadas a los resultados, denominado Short Term Incentive (STI). Se trata, en esencia, de bonificaciones en efectivo que los directivos pueden recibir si alcanzan determinados objetivos durante la temporada, establecidos por el club en función de sus prioridades.
Para el ejercicio 2026/27, el plan tiene en cuenta tres elementos: los resultados económicos, los deportivos y el cumplimiento de los objetivos de gestión. El peso de cada componente varía según las responsabilidades de cada directivo. El sistema establece que la bonificación puede variar en función de los resultados efectivamente obtenidos, desde cero hasta el 150 % de la prima de referencia. Para el consejero delegado y director general, esta equivale al 100 % de la remuneración fija bruta anual, mientras que para los demás directivos estratégicos equivale al 50 %.
En el caso de Carnevali, teniendo en cuenta su salario fijo de 1,75 millones de euros, la bonificación anual podrá alcanzar los 1,75 millones de euros si cumple todos los objetivos y llegar hasta los 2,625 millones de euros si los resultados superan las expectativas. Se trata, naturalmente, de cantidades potenciales, no garantizadas.
Cómo funcionan las bonificaciones LTI
Además de las primas anuales, la Juventus ha previsto un segundo sistema de incentivos, denominado Long Term Incentive (LTI). Aquí, los detalles en la web de Calcio e Finanza.
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