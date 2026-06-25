Este partido supone un reencuentro interesante para ambos, que se midieron por última vez en una exigente eliminatoria de la Liga de Campeones en abril de 2023. Upamecano destaca que una buena orientación corporal es clave ante un rival muy físico que destaca de espaldas a la portería.

En los saques de banda es mejor marcarlo entre dos: el lateral queda libre y yo me mantengo justo detrás, cerca pero sin pegarme. Es potente y anticiparse es difícil; enfrentarlo es una batalla.

Lo más importante en un duelo con él es el posicionamiento inicial y la postura del cuerpo, para ver siempre el balón y a él. Si se te escapa, es difícil alcanzarlo porque es increíblemente rápido.

Paradójicamente, enfrentarlo es más una batalla de movimientos que un duelo puramente físico. Debes estar atento en cada paso y vigilar su posición. Sabe que no tocará el balón 50 veces; querrá dos o tres y las jugará al 100 %, así que tú también debes estar al 100 %.

«Pero cuidado: Haaland es extraordinario, pero no debemos olvidar a [Alexander] Sorloth, con quien jugué en el Leipzig. Es muy fuerte, muy rápido y golpea el balón con mucha fuerza».