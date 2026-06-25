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Dayot Upamecano explica cómo frenar a Erling Haaland: «Será un duelo físico»
Los Bleus se enfrentan a la prueba definitiva
Tras un gran inicio, la pareja defensiva William Saliba y Upamecano afronta su mayor reto: liderar a Les Bleus ante Noruega por el primer lugar del Grupo I. Upamecano ha sido clave en la victoria sobre Senegal y en el arco invicto frente a Irak. Ahora debe detener al letal delantero noruego, autor de cuatro goles en el torneo.
- AFP
Upamecano esboza su estrategia defensiva
El internacional francés sabe que contener a este explosivo delantero exige plena concentración y una perfecta percepción espacial durante los 90 minutos.
En declaraciones a L'Equipe, Upamecano explicó: «Con Haaland siempre debes vigilarlo a él y al portador del balón. Si se esconde en mi ángulo ciego mientras un compañero se desmarca, debo girarme dos o tres veces para seguir sus movimientos. Todos sabemos que es increíblemente explosivo en los primeros metros, un poco como Kylian [Mbappé]».
«Solo necesita una fracción de segundo para cambiar de dirección, así que hay que vigilarlo sin pausa. Si no puedes anticipar su primer toque e impedir que reciba, debes obligarlo a abrirse a la banda. Le encantan los duelos físicos, y a mí también, pero a veces hay que gestionarlo: llevarlo a la línea y cerrarle el ángulo de tiro».
Anticipar el movimiento por encima de la fuerza muscular
Este partido supone un reencuentro interesante para ambos, que se midieron por última vez en una exigente eliminatoria de la Liga de Campeones en abril de 2023. Upamecano destaca que una buena orientación corporal es clave ante un rival muy físico que destaca de espaldas a la portería.
En los saques de banda es mejor marcarlo entre dos: el lateral queda libre y yo me mantengo justo detrás, cerca pero sin pegarme. Es potente y anticiparse es difícil; enfrentarlo es una batalla.
Lo más importante en un duelo con él es el posicionamiento inicial y la postura del cuerpo, para ver siempre el balón y a él. Si se te escapa, es difícil alcanzarlo porque es increíblemente rápido.
Paradójicamente, enfrentarlo es más una batalla de movimientos que un duelo puramente físico. Debes estar atento en cada paso y vigilar su posición. Sabe que no tocará el balón 50 veces; querrá dos o tres y las jugará al 100 %, así que tú también debes estar al 100 %.
«Pero cuidado: Haaland es extraordinario, pero no debemos olvidar a [Alexander] Sorloth, con quien jugué en el Leipzig. Es muy fuerte, muy rápido y golpea el balón con mucha fuerza».
- (C)Getty Images
Nos espera un histórico enfrentamiento en Boston
Este esperado duelo marca el debut mutuo en una Copa del Mundo masculina. Las estadísticas favorecen a Francia, que ha ganado sus últimos cinco partidos ante rivales europeos, pero Noruega llega en gran forma. Haaland está a punto de igualar el récord de marcar en tres partidos consecutivos, lo que promete un choque apasionante.