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Yosua Arya
Traducido por

David Moyes, atónito después de que The Friedkin Group ponga al Everton en venta apenas dos años después de la compra

D. Moyes
Everton
Premier League

El entrenador del Everton, David Moyes, ha admitido su sorpresa después de que The Friedkin Group anunciara que está considerando vender una participación de control en el club. Los propietarios estadounidenses están explorando nuevas oportunidades de inversión menos de dos años después de completar su compra del conjunto de Merseyside.

  • Los propietarios del Everton estudian una posible venta del club

    The Friedkin Group (TFG) ha sacudido el mundo del fútbol al anunciar su disposición a vender una participación de control en el Everton. El grupo propietario estadounidense, que solo adquirió el club a Farhad Moshiri en diciembre de 2024, busca nueva inversión.

    Este importante giro llega menos de dos años después del inicio de su etapa al frente del club de la Premier League. TFG desembarcó originalmente con la promesa de estabilizar a una entidad marcada por prolongadas dificultades financieras y la inestabilidad fuera del campo.

    A pesar de ocupar la séptima posición en la tabla tras cinco partidos esta temporada, el anuncio ha generado una nueva ola de incertidumbre. El momento de la decisión ha pillado por sorpresa a muchos, incluido el actual entrenador, Moyes.

  • Bolton Wanderers v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Moyes, sorprendido por el anuncio repentino

    Moyes, técnico del Everton, no tenía absolutamente ni idea de las intenciones de la propiedad hasta la mañana del anuncio. En la previa del próximo choque de su equipo contra el Hull City, el entrenador escocés hizo una valoración sincera de la situación.

    «De verdad creía que con la nueva propiedad estábamos metidos de lleno en esto», explicó Moyes a los periodistas. «Mi ambición al volver era intentar devolver al Everton a los niveles en los que ha estado en el pasado y eso pasa por pelear por Europa con más frecuencia. Ha sido un verano difícil para nosotros. Solo me enteré esta mañana. Quizá estoy un poco sorprendido, pero quizá no debería estar tan sorprendido».

  • TFG reflexiona sobre asegurar el traslado al estadio

    Durante su breve etapa al frente, TFG supervisó con éxito el histórico traslado del Everton al nuevo Hill Dickinson Stadium. Los propietarios sostienen que su principal objetivo era guiar al club a través de un periodo de importante riesgo financiero.

    «Cuando TFG se convirtió en custodio del Everton, el club afrontaba una importante incertidumbre financiera y desafíos tanto dentro como fuera del terreno de juego», dijeron los propietarios en un comunicado. «Con esa base ya asentada de forma segura, ha llegado el momento de considerar el próximo capítulo para el Everton».

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    La búsqueda de los inversores adecuados

    Con las bases financieras ya consideradas seguras, TFG cree que ha llegado el momento de ceder el control. El grupo, propietario también del club italiano AS Roma y del conjunto francés AS Cannes, no acelerará el proceso. Ha contratado al banco de inversión Moelis & Company para asesorar la venta e insiste en que solo estudiará propuestas de custodios adecuados que puedan dar continuidad a los avances recientes. TFG ha prometido respaldar plenamente al Everton dentro y fuera del campo mientras continúa la búsqueda de un comprador.

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