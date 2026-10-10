David Moyes, atónito después de que The Friedkin Group ponga al Everton en venta apenas dos años después de la compra

The Friedkin Group (TFG) ha sacudido el mundo del fútbol al anunciar su disposición a vender una participación de control en el Everton. El grupo propietario estadounidense, que solo adquirió el club a Farhad Moshiri en diciembre de 2024, busca nueva inversión.

Este importante giro llega menos de dos años después del inicio de su etapa al frente del club de la Premier League. TFG desembarcó originalmente con la promesa de estabilizar a una entidad marcada por prolongadas dificultades financieras y la inestabilidad fuera del campo.

A pesar de ocupar la séptima posición en la tabla tras cinco partidos esta temporada, el anuncio ha generado una nueva ola de incertidumbre. El momento de la decisión ha pillado por sorpresa a muchos, incluido el actual entrenador, Moyes.