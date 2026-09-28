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Cristiano Ronaldo y Jesus: ¿el amor se convertirá en odio en el último capítulo?

FEATURES
Noruega vs Portugal
Noruega
Portugal
UEFA Nations League A
C. Ronaldo
J. Jesus
Al Nasr FC
1ª División
Noruega
Portugal
Arabia Saudita

El final del Don podría convertirse en momentos tristes

Algo cambió en la relación que parecía ideal entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús. Tras meses de sintonía y elogios mutuos, aparecieron las primeras señales de tensión cuando el capitán de la selección de Portugal se encontró fuera del once titular en el duelo ante Noruega, para luego vivir el partido entero desde el banquillo con un gesto que no ocultó su enfado por la decisión.

La selección de Portugal logró una emocionante victoria sobre Noruega por 2-1, pero el triunfo no fue la única historia que dejó el encuentro, después de que las miradas de los seguidores se dirigieran hacia Ronaldo, que se mostró molesto durante todo el partido y luego se marchó directamente al vestuario tras el pitido final, sin compartir con sus compañeros el saludo a la afición, en una escena poco habitual para el capitán de la selección.

La decisión de mantener a Ronaldo en el banquillo resultó aún más llamativa, sobre todo porque días antes había jugado más de una hora ante Gales en el primer enfrentamiento, antes de que sus cálculos cambiaran en el segundo partido. Así comenzaron a surgir preguntas sobre la naturaleza de la relación entre la estrella portuguesa y su entrenador, y sobre si lo ocurrido fue simplemente una decisión técnica pasajera o el inicio de un capítulo más complicado entre ambas partes.

  • TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-DAMACAFP

    Una relación que comenzó con amor

    La relación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús no comenzó en la selección portuguesa, sino que se remonta a su experiencia con el Al-Nassr saudí, después de que "El Don" fuera una de las razones más destacadas de la llegada del entrenador al mando del equipo, cuando le hizo una llamada para convencerlo de asumir la tarea durante la temporada pasada.

    Y desde el primer momento, pareció que la relación entre ambos hombres se basaba en un gran nivel de entendimiento, antes de reforzarse con su éxito al llevar al Al-Nassr a conquistar el título de liga, convirtiendo a Jesús en uno de los entrenadores que tuvieron una relación especial con el capitán del equipo, que no era un simple jugador dentro del campo, sino un elemento influyente en el proyecto del técnico.

    Y con el traspaso de Jesús al mando de la selección de Portugal, esta sintonía continuó, después de que el entrenador se preocupara en su primera concentración por convocar a Ronaldo, para después salir con una serie de declaraciones en las que elogió al capitán de la selección, subrayando su valor y su influencia dentro del grupo, en una imagen que pareció una prolongación natural de la relación que los unió en el Al-Nassr.

    Pero el fútbol no conoce las relaciones estables cuando las decisiones tácticas comienzan a ponerlas a prueba, y quizás el enfrentamiento ante Noruega haya revelado por primera vez un espacio en el que la posición de Ronaldo puede chocar con la visión táctica de Jesús.

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  • Jesús pone a Cristiano Ronaldo ante una nueva prueba

    La decisión de sentar a Cristiano Ronaldo en el banquillo ante Noruega no fue un simple cambio en la alineación, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador había disputado más de una hora en el partido anterior frente a Gales. Y mientras Jesus mantuvo su decisión, Cristiano se mostró descontento con su situación durante el encuentro, algo que se reflejó en su rostro en más de una ocasión.

    Tras el partido, Jesus no ignoró lo sucedido, sino que habló sobre la actitud de Cristiano al afirmar: "No sé el motivo de su reacción, pero hablaré con él. Tenía la intención de hacerlo jugar durante media hora, pero las circunstancias del partido complicaron las cosas".

    Las declaraciones del entrenador contenían, en apariencia, una explicación técnica sobre la no participación de Cristiano, pero al mismo tiempo revelaron que Jesus tenía previsto concederle alrededor de media hora, antes de que las circunstancias del partido cambiaran e impidieran ejecutar su plan, de modo que la cuestión del enfado del capitán de la selección sigue pendiente y necesita una conversación directa entre ambas partes.

    Lee también: Un nuevo ataque iraquí golpea a Arabia Saudí en la Copa del Golfo 27

    Y aquí comienza la zona más delicada de la relación; la presencia de Cristiano en el banquillo no es un hecho excepcional en sí mismo, pero la reacción del jugador, y después las palabras del entrenador sobre el suceso, convierten el partido en un punto que merece seguimiento, especialmente si se repiten las mismas decisiones en los próximos encuentros.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Cuando el nombre de Ronaldo choca con las decisiones del entrenador

    Cristiano Ronaldo no es un jugador cualquiera dentro de la selección de Portugal, pues es el capitán del equipo y uno de sus nombres más destacados. Por ello, cualquier decisión relacionada con su participación despierta mayor interés que cualquier otro cambio en la alineación. En contraste, Jesús tiene su responsabilidad técnica y debe tomar sus decisiones según lo que considere adecuado para el partido y para el grupo.

    El problema solo comienza si estas decisiones se convierten en una fuente de tensión permanente entre ambas partes. La relación, que empezó con una llamada telefónica y culminó con el título en el Al-Nassr, para después trasladarse a la selección portuguesa entre elogios mutuos, entra ahora en una etapa diferente, en la que se les exige a ambos separar la relación personal de las decisiones técnicas.

    Además, la naturaleza de la última fase de la carrera de Cristiano Ronaldo hace que cada decisión relacionada con su participación sea más delicada, sobre todo porque la estrella portuguesa busca seguir liderando a la selección de su país, mientras que Jesús quiere construir un equipo capaz de alcanzar sus objetivos según su propia visión, algo que en ocasiones puede imponer decisiones que no coincidan con los deseos del capitán.

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  • ¿Amor o el comienzo del capítulo final?

    Hasta ahora, lo ocurrido ante Noruega no puede considerarse una prueba de que la relación entre Cristiano Ronaldo y Jesús se haya convertido en un conflicto, ya que el partido terminó con victoria de Portugal, y Jesús aclaró que tenía previsto dar entrada a su capitán antes de que las circunstancias del encuentro se lo impidieran. Sin embargo, la reacción de Ronaldo abre la puerta a una pregunta mayor sobre lo que podría suceder si su presencia en el banquillo se repite.

    La relación entre ambos ha pasado, en un corto periodo, por muchas etapas: desde la llamada de Ronaldo para convencer a Jesús de dirigir al Al-Nassr, hasta la conquista de la Liga; después el reencuentro de la dupla en la selección de Portugal, pasando por una serie de declaraciones que reflejaron el aprecio del técnico por su capitán, hasta llegar a la primera situación en la que Ronaldo pareció molesto por una decisión técnica.

    Por ello, el duelo ante Noruega podría no ser más que un momento pasajero, y podría ser al mismo tiempo el comienzo de una verdadera prueba para una relación que hasta hace poco parecía sumamente sólida.

    La respuesta no la determinarán las declaraciones posteriores al partido, sino las próximas decisiones de Jesús y la reacción de Ronaldo ante ellas, sobre todo si el banquillo se convierte en un lugar recurrente para el capitán de Portugal.

    Y en el último capítulo de la trayectoria de Ronaldo, la pregunta más importante podría no ser solo cuántos minutos jugará, sino cómo se gestionará la relación entre una estrella acostumbrada a estar presente en el centro de la escena y un entrenador al que ahora se le exige tomar sus decisiones sin permitir que los grandes nombres influyan en su visión técnica. ¿Seguirá la relación entre Ronaldo y Jesús como empezó, con cariño y éxito, o el banquillo abrirá un nuevo capítulo entre ambos?