Algo cambió en la relación que parecía ideal entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús. Tras meses de sintonía y elogios mutuos, aparecieron las primeras señales de tensión cuando el capitán de la selección de Portugal se encontró fuera del once titular en el duelo ante Noruega, para luego vivir el partido entero desde el banquillo con un gesto que no ocultó su enfado por la decisión.

La selección de Portugal logró una emocionante victoria sobre Noruega por 2-1, pero el triunfo no fue la única historia que dejó el encuentro, después de que las miradas de los seguidores se dirigieran hacia Ronaldo, que se mostró molesto durante todo el partido y luego se marchó directamente al vestuario tras el pitido final, sin compartir con sus compañeros el saludo a la afición, en una escena poco habitual para el capitán de la selección.

La decisión de mantener a Ronaldo en el banquillo resultó aún más llamativa, sobre todo porque días antes había jugado más de una hora ante Gales en el primer enfrentamiento, antes de que sus cálculos cambiaran en el segundo partido. Así comenzaron a surgir preguntas sobre la naturaleza de la relación entre la estrella portuguesa y su entrenador, y sobre si lo ocurrido fue simplemente una decisión técnica pasajera o el inicio de un capítulo más complicado entre ambas partes.