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Julian AlvarezGetty Images

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Crisis real: Álvarez desata la preocupación del Atlético de Madrid

FEATURES
Primera División
Julián Álvarez
Barcelona
Atlético Madrid
España
Argentina

El Atlético de Madrid ha empezado a ser consciente de que el caso de Julián Álvarez puede convertirse en un problema que va mucho más allá de la mera insistencia del Barcelona por ficharlo. 

El diario "Sport" señaló que la preocupación del Atleti antes del inicio de su andadura en LaLiga frente a su invitado el Málaga no tiene que ver únicamente con saber si el Barça volverá con un nuevo intento por hacerse con Álvarez, sino que también atañe a hasta qué punto esta situación afectará a su nivel y a su relación con la afición del Atlético.

Así lo explicó la Cadena SER en las últimas ediciones del programa Carrusel Deportivo, poniendo el foco en un asunto que podría influir en toda la temporada del Atlético. 

El Atlético de Madrid mantiene públicamente una postura firme sobre el futuro de su estrella, pero, entre bastidores, existe una lógica inquietud por la situación surgida después de que Julián declarara, durante el Mundial, su deseo de abandonar Madrid y cumplir su sueño de jugar en el Barcelona, algo por lo que todavía sigue luchando hasta hoy, pese a su regreso a los entrenamientos con el Atlético.

El informe afirmó: "La principal preocupación del Atlético de Madrid no es el Barcelona. La principal preocupación del Atlético es la temporada que va a hacer Julián, y si todo esto le va a afectar durante todo el año, o cómo se le puede ayudar para intentar revertir esta situación. Esa es la verdadera y gran preocupación del Atlético de Madrid: ¿afectará esta situación al nivel de Julián?".

  • Diego SimeoneGetty Images

    Postura tajante del Madrid

    El club madrileño defiende desde hace semanas su postura contraria a negociar la salida del jugador. Miguel Ángel Gil Marín llegó incluso a zanjar el asunto cuando aseguró que Julián no saldría ni siquiera por 200 millones de euros, unas declaraciones que resumen la posición de la directiva del club.

    El Atlético de Madrid considera que el delantero argentino es una pieza fundamental en su proyecto y no contempla ningún otro escenario que no sea su continuidad en el equipo.

    En cuanto al entrenador Diego Simeone, dejó claro públicamente que la dirección deportiva está totalmente de acuerdo con el club en este asunto. El técnico argentino no tiene capacidad para resolver una cuestión que se decide en los despachos de la directiva, pero sí se verá obligado a lidiar con sus consecuencias sobre el terreno de juego en caso de que el asunto no se resuelva con la salida del jugador.

    Según el informe, el Cholo le dejó claro al delantero, en una conversación privada, que no puede hacer mucho para cambiar una situación que a él también le incomoda.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    ¿Qué hará Julián Álvarez?

    El problema es que el calendario de partidos no espera a que esta historia termine, y el próximo miércoles el Atlético de Madrid iniciará su andadura en la liga en el estadio Metropolitano ante el Málaga, y Simeone deberá tomar una decisión sobre un jugador que sigue siendo, pese a todo lo que ocurre, uno de los elementos más importantes de su once.

    El 19 de agosto, cuando se anuncie la convocatoria del equipo para el partido inaugural de la liga, quedará claro si el Atlético intentará por todos los medios normalizar la situación desde el primer día, pese a la tensión acumulada y a la insistencia del jugador y su entorno en buscar una salida del club.

    También será llamativo saber si el jugador, en caso de ser convocado para el partido, optará por seguir comportándose con normalidad como hace en los entrenamientos, o decidirá finalmente rebelarse y negarse a jugar ante la afición del Atlético.

    Y en caso de participar, es seguro que su recibimiento por parte de la afición no será con flores, en medio de la gran tensión provocada por su postura y su deseo declarado de marcharse al Barcelona.

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