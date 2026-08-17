El Atlético de Madrid ha empezado a ser consciente de que el caso de Julián Álvarez puede convertirse en un problema que va mucho más allá de la mera insistencia del Barcelona por ficharlo.

El diario "Sport" señaló que la preocupación del Atleti antes del inicio de su andadura en LaLiga frente a su invitado el Málaga no tiene que ver únicamente con saber si el Barça volverá con un nuevo intento por hacerse con Álvarez, sino que también atañe a hasta qué punto esta situación afectará a su nivel y a su relación con la afición del Atlético.

Así lo explicó la Cadena SER en las últimas ediciones del programa Carrusel Deportivo, poniendo el foco en un asunto que podría influir en toda la temporada del Atlético.

El Atlético de Madrid mantiene públicamente una postura firme sobre el futuro de su estrella, pero, entre bastidores, existe una lógica inquietud por la situación surgida después de que Julián declarara, durante el Mundial, su deseo de abandonar Madrid y cumplir su sueño de jugar en el Barcelona, algo por lo que todavía sigue luchando hasta hoy, pese a su regreso a los entrenamientos con el Atlético.

El informe afirmó: "La principal preocupación del Atlético de Madrid no es el Barcelona. La principal preocupación del Atlético es la temporada que va a hacer Julián, y si todo esto le va a afectar durante todo el año, o cómo se le puede ayudar para intentar revertir esta situación. Esa es la verdadera y gran preocupación del Atlético de Madrid: ¿afectará esta situación al nivel de Julián?".