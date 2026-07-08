Costacurta: «En el Milan, llegar tarde al campo es una vergüenza, de gente maleducada»

Billy Costacurta, exjugador del Milan, habla con Tuttosport. A continuación, los fragmentos más interesantes.





EL INTER

«Lamento que el Inter haya recibido dos rechazos importantes en el mercado de fichajes. Si jugadores como Palestra e incluso Nico Paz prefieren irse a otro sitio antes que a un club como el Inter, significa que ya no tiene el atractivo de antes y no es una buena señal para nuestros grandes clubes. Han elegido el dinero o la zona de confort».





EL NÁPOLES Y ALLEGRI

«El Nápoles es sólido, pero no lo veo entre los quince primeros de la Champions. Si Allegri entrenara al Bayern, quizá llegaría a la final; con este Nápoles, no lo sé. No creo que Max sea hoy el técnico ideal para ese camino europeo. No estoy en contra de Allegri o Mourinho, pero ya no disfruto con sus partidos. Tras 45 años de fútbol, puedo elegir y busco divertirme».





LA JUVENTUS

«Hay un proyecto; Carnevali y Spalletti son dos figuras adecuadas y creíbles. La Juve volverá a lo más alto».



