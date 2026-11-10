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Confesión sobre el Real Madrid: ¿acabó Rodri con la confianza de Bernal?

Barcelona vs Villarreal
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M. Bernal
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Marc Bernal continúa abriéndose camino con paso firme dentro del Barcelona, pese a la fuerte competencia en el centro del campo, convencido de su capacidad para hacerse con un puesto titular en el once del entrenador Hansi Flick, que le concede oportunidades sucesivas para demostrar su potencial.

El centrocampista de 19 años afrontó una prueba importante ante el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, después de salir como titular junto a Pedri, y ofreció una actuación destacada durante 74 minutos, antes de ser sustituido tras recibir una tarjeta amarilla.

Bernal alcanzó los 577 minutos esta temporada, aprovechando la confianza de Flick, que le dio la oportunidad de participar ante el Aston Villa tras el descanso en lugar de Rodri, además de alinearlo como titular frente al Paris Saint-Germain, donde disputó 60 minutos y se enfrentó a uno de sus referentes, el portugués Vitinha.

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  • El sueño europeo: la mejora del Madrid

    En declaraciones al programa "Tot Costa" de la radio de Cataluña, este martes, Bernal explicó que se siente más cómodo en el centro del campo, aunque también desempeña bien el rol de (posición 8), que le otorga mayor libertad para entrar en el área y marcar, en comparación con las tareas de pivote.

    Señaló que Sergio Busquets representa su referente principal, junto a Vitinha, al que describió como un jugador diferente que cuenta con unas capacidades técnicas excepcionales.

    Sobre la victoria ante el Atlético de Madrid (2-1), Bernal expresó su satisfacción por la manera en que el equipo abandonó el estadio Metropolitano, al considerar el triunfo de enorme importancia, especialmente porque se logró en un duelo directo por el liderato de la liga, y porque estuvo marcado por grandes dificultades que los jugadores sintieron incluso dentro del vestuario.

    Afirmó que el Barcelona es capaz de competir por el título, reconociendo la mejora del Real Madrid, al decir: "Estamos al inicio de la liga, y el Real Madrid mejora constantemente, no pierde muchos puntos, pero si hacemos nuestro trabajo y jugamos de la manera requerida, podemos ganar la liga", según recogió el diario Sport.

    También subrayó que el mayor objetivo del equipo es conquistar la Liga de Campeones de Europa, dada la calidad del grupo y la confianza que el club otorga a sus jugadores, con la necesidad de luchar por la victoria en cada partido.

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  • El fichaje de Rodri: ¿se ha resquebrajado la confianza de Bernal?

    Sobre su preocupación por el fichaje de Rodri, que ocupa una posición similar a la suya, Bernal reconoció que la incorporación de un jugador galardonado con el Balón de Oro hace más difícil la competencia por un puesto en el once titular, aunque se mostró satisfecho con la manera en que Flick ha gestionado la situación, y subrayó que la competencia es sana y que es consciente de lo que significa estar en un club que lucha por todos los títulos.

    También elogió el carácter de líder de Rodri dentro del vestuario y su empeño en ayudar a sus compañeros, al considerarlo un ejemplo para él, junto a Frenkie de Jong, Pedri y Gavi.

    Bernal reveló que Flick, Deco y la junta directiva del Barcelona lo tranquilizaron nada más anunciarse oficialmente el fichaje de Rodri, y le aseguraron que la temporada es larga y que las oportunidades de participar están al alcance de todos, señalando que el técnico alemán se caracteriza por su cercanía con los jugadores y su empeño en aclarar sus observaciones tácticas y ayudarlos a progresar, además de su apoyo personal hacia ellos.

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  • La renovación hasta 2031: la firma está en preparación

    Sobre su futuro, Bernal confirmó su deseo de permanecer en el Barcelona durante muchos años, aclarando que la renovación de su contrato hasta 2031 ya está en preparación y que espera firmar el acuerdo lo antes posible, señalando al mismo tiempo que el asunto está actualmente en manos de su agente.

    Reconoció cuál es su punto débil, pues dijo que necesita seguir evolucionando en defensa, pese a la mejora que ya ha logrado, subrayando que los grandes partidos le dan la oportunidad de demostrar su capacidad.

    El jugador aprovecha el actual parón internacional para participar con la selección de España sub-21, tras ser convocado por David Gordo, afirmando que no siente prisa en su carrera.

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