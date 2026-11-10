En declaraciones al programa "Tot Costa" de la radio de Cataluña, este martes, Bernal explicó que se siente más cómodo en el centro del campo, aunque también desempeña bien el rol de (posición 8), que le otorga mayor libertad para entrar en el área y marcar, en comparación con las tareas de pivote.

Señaló que Sergio Busquets representa su referente principal, junto a Vitinha, al que describió como un jugador diferente que cuenta con unas capacidades técnicas excepcionales.

Sobre la victoria ante el Atlético de Madrid (2-1), Bernal expresó su satisfacción por la manera en que el equipo abandonó el estadio Metropolitano, al considerar el triunfo de enorme importancia, especialmente porque se logró en un duelo directo por el liderato de la liga, y porque estuvo marcado por grandes dificultades que los jugadores sintieron incluso dentro del vestuario.

Afirmó que el Barcelona es capaz de competir por el título, reconociendo la mejora del Real Madrid, al decir: "Estamos al inicio de la liga, y el Real Madrid mejora constantemente, no pierde muchos puntos, pero si hacemos nuestro trabajo y jugamos de la manera requerida, podemos ganar la liga", según recogió el diario Sport.

También subrayó que el mayor objetivo del equipo es conquistar la Liga de Campeones de Europa, dada la calidad del grupo y la confianza que el club otorga a sus jugadores, con la necesidad de luchar por la victoria en cada partido.

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