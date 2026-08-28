Con una actuación excepcional: la estrella del Real Madrid se sacude el polvo de encima

Dean Huijsen, estrella del Real Madrid, no ha rehuido la decepción que vivió en su primera temporada con el conjunto blanco, sino que ha mostrado un gran deseo de resarcirse y recuperar su nivel durante su segunda temporada en el Bernabéu.

El diario AS señaló que Huijsen fue consciente de que su primera temporada no estuvo a la altura de las expectativas, vivió los pitidos en el Bernabéu y también saboreó la decepción de no participar en el Mundial.

Huijsen se ha sacudido el polvo esta temporada y ha comenzado de la mejor manera posible. Ante la Real Sociedad fue el tercer jugador del conjunto blanco con más disparos, ya que se le busca con insistencia en las jugadas a balón parado, y el tercer jugador con más recuperaciones de balón, con 4 recuperaciones; además, fue el que más pases completó, con 69 pases.

Tres cifras que resumen lo que ofreció. Tiene presencia en el área rival, recupera su nivel defensivo y, por encima de todo, el técnico José Mourinho lo eligió para ser la pieza fundamental a la hora de dirigir la construcción del juego desde atrás.

En la noche de la victoria por 4-1 ante la Real Sociedad, Huijsen fue el jugador del equipo con más participación en el juego, después de intervenir en 92 ocasiones, superando a Bernardo Silva (88) y con una gran diferencia respecto al siguiente, Valverde (69).

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