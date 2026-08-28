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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Con una actuación excepcional: la estrella del Real Madrid se sacude el polvo de encima

FEATURES
Real Madrid
Primera División
D. Huijsen
España

Dean Huijsen, estrella del Real Madrid, no ha rehuido la decepción que vivió en su primera temporada con el conjunto blanco, sino que ha mostrado un gran deseo de resarcirse y recuperar su nivel durante su segunda temporada en el Bernabéu.

El diario AS señaló que Huijsen fue consciente de que su primera temporada no estuvo a la altura de las expectativas, vivió los pitidos en el Bernabéu y también saboreó la decepción de no participar en el Mundial.

Huijsen se ha sacudido el polvo esta temporada y ha comenzado de la mejor manera posible. Ante la Real Sociedad fue el tercer jugador del conjunto blanco con más disparos, ya que se le busca con insistencia en las jugadas a balón parado, y el tercer jugador con más recuperaciones de balón, con 4 recuperaciones; además, fue el que más pases completó, con 69 pases.

Tres cifras que resumen lo que ofreció. Tiene presencia en el área rival, recupera su nivel defensivo y, por encima de todo, el técnico José Mourinho lo eligió para ser la pieza fundamental a la hora de dirigir la construcción del juego desde atrás. 

En la noche de la victoria por 4-1 ante la Real Sociedad, Huijsen fue el jugador del equipo con más participación en el juego, después de intervenir en 92 ocasiones, superando a Bernardo Silva (88) y con una gran diferencia respecto al siguiente, Valverde (69).

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  • HuijsenGetty Images

    El aspecto mental y un trabajo físico intenso para recuperar su nivel

    Gran parte de la responsabilidad de la mejoría de Huijsen se debe al aspecto mental. Realizó un trabajo intenso para recuperar la confianza en sí mismo y levantarse de nuevo con espíritu combativo, además de seguir trabajando pese a la dureza de las circunstancias, en lugar de dejarse llevar por la corriente.

    Pero el asunto también está ligado a un factor que fue decisivo en su mejoría: el trabajo físico. Y aquí el verano tuvo un papel importante, pues los jugadores que no participaron en el Mundial dispusieron de un periodo de descanso muy largo, que alcanzó las 7 semanas de vacaciones.

    Dean Huijsen aprovechó este periodo para diseñar un plan de entrenamiento personal y avanzar en el trabajo físico. Concretamente, entrenaba en las instalaciones del Marbella Football Center, con sesiones de entrenamiento largas y a veces dos sesiones al día, centrándose en elevar el nivel de forma física y mejorar la masa muscular.

    Todo ese sudor invertido tenía como objetivo compensar la amargura que dejó la temporada pasada, pues comenzó la temporada siendo un jugador titular indispensable, pero la terminó tras haber perdido su puesto en favor de Rüdiger y Militão.

    De hecho, Huijsen solo participó en el 51% de los minutos de juego desde el parón del pasado mes de marzo.

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  • dean huijsen(C)Getty Images

    Højbjerg se ha vuelto más sólido

    Desde dentro de Valdebebas, hay elogios para la mejora física de Huijsen y para su actitud diaria durante los entrenamientos, y se dice de él que "parece más sólido", en referencia al paso que ha dado a nivel individual.

    Tras el inicio y después de superar una lesión leve durante la pretemporada, Huijsen se ha convertido en titular para Mourinho, pues es el central que forma un muro defensivo junto a Konaté, por delante de Rüdiger en el orden de preferencias.

    Pero esta posición se volverá más complicada cuando regrese Militão, algo que ya no está lejos, aunque tampoco parece inminente. 

    Huijsen ofrece ahora la promesa de una enmienda tras una primera temporada que no estuvo a la altura de los 58 millones de euros que se pagaron por su fichaje, convirtiéndose así en el defensa más caro de la historia del club.

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