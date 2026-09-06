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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Como si llevara 10 años en el Barcelona: 60 minutos que destruyen las dudas sobre Rodri

FEATURES
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Primera División
Rodri
España

Aunque todavía no ha alcanzado su mejor nivel, Rodri, la estrella del Barcelona, ofreció una actuación impecable ante el Valencia y despertó el optimismo con su primera participación como titular con la camiseta del conjunto catalán.

El diario Sport señaló, en un reportaje, que la impresión que dejó Rodri en Mestalla fue la de un jugador que lleva 10 años vistiendo la camiseta del Barcelona y jugando junto a sus actuales compañeros.

A ello le ayuda su inclinación por un fútbol basado en el pase, la posesión y el juego colectivo, así como su capacidad para imponer su estilo prácticamente en cualquier circunstancia. No deja de ser sorprendente, sin embargo, la desenvoltura con la que el exjugador del Manchester City practica el fútbol con un equipo nuevo para él.

Rodri no necesitaba ofrecer un partido excepcional ni mostrar la mejor versión de su nivel, una versión que llegará con la sucesión de partidos y con la recuperación del ritmo de competición, para responder a algunas de las preguntas que habían surgido en ciertos ámbitos desde su llegada.

¿Necesita el Barcelona a Rodri? ¿Estará en una buena condición física que le permita tener continuidad? ¿Y logrará finalmente compenetrarse con Pedri en el centro del campo?

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  • imago-sport-1082485146.jpgZUMA Press Wire

    Rodri, el seguro de tranquilidad del Barcelona

    Estas preguntas se disiparon de golpe al ver los 60 minutos que disputó Rodri en Mestalla. Por supuesto, hay que tener en cuenta el nivel del rival, pero Rodri jugó ante el Valencia como un futbolista que pertenece a una categoría superior.

    Su capacidad para influir en el desarrollo del juego nace de varios aspectos: su conocimiento del juego, la calma con la que actúa siempre para tomar la mejor decisión, sus cualidades técnicas en el pase, además de su fortaleza física, que le permite soportar la presión de cualquier rival sin perder la concentración en el balón, mientras define el siguiente paso que necesita el equipo en la jugada ofensiva.

    Quizá la presencia de Rodri en el campo y la incapacidad del rival para arrebatarle el balón empujaron al Valencia a replegarse constantemente, lo que permitió a Pedri influir en zonas más adelantadas y también hizo que un jugador como Fermín López fuera más incisivo en sus movimientos, sabiendo que detrás de él había un futbolista que representa una verdadera válvula de seguridad en caso de perder el balón.

    En Mestalla, el recién llegado al Barcelona completó 81 pases acertados de 83 intentos, con un porcentaje de acierto del 98%, de los cuales 54 fueron pases acertados de 55 en campo rival, y 5 pases largos acertados de 5 intentos.

    En realidad, este último dato es sumamente importante, pues Rodri demostró ante el Valencia que su capacidad para pasar a largas distancias le permite encontrar a Lamine Yamal con relativa facilidad.

    Y cuando los jugadores del Barcelona se agrupaban en la banda izquierda del ataque, el centrocampista encontraba al número 10 del Barcelona con un pase preciso, lo que le permitía enfrentarse a los defensas antes de que llegara cualquier ayuda.

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    La influencia de Rodri no se limitó al aspecto ofensivo

    Y su influencia no se limitó al aspecto ofensivo con el balón, ya que Rodri también realizó 6 recuperaciones ante el Valencia, dos de ellas dentro del área de su equipo, y solo cometió una falta que originó una ocasión para el conjunto del entrenador Corberán.

    Además, en su primera participación como titular, estuvo muy cerca de marcar su primer gol con la camiseta del Barcelona, después de que su remate de cabeza se estrellara contra el poste.

    Rodri aún está muy lejos de su mejor nivel, pero ofreció en Mestalla suficientes indicios para poner fin a cualquier polémica sobre su rendimiento o sobre su fichaje.

    El internacional español trabajará para elevar el nivel mínimo del Barcelona en la Liga, pero lo que podría entusiasmar aún más a la afición del Barcelona es que ya es capaz de elevar el techo del nivel del equipo en los partidos más difíciles, como los de la Liga de Campeones de Europa, gracias a un fútbol basado en el control y el dominio que impone de una manera tan tranquila como decisiva.

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