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Como-Roma, las notas de CM: Diao da un giro al partido, Douvikas implacable. Koné, por debajo de su nivel
CÓMO
Butez 6 – En la primera parte apenas tuvo trabajo, salvo por una salida a ras de suelo ante un centro de Pellegrini. Poco pudo hacer ante el penalti transformado por Malen.
Ramon 6,5 – Presiona mucho por la banda y supone una amenaza constante en ataque, hasta el punto de que Gasperini le pide a Wesley que lo marque con atención. Al final de la primera parte estuvo a punto de empatar con una gran ocasión. En la segunda parte sigue siendo uno de los más destacados.
Diego Carlos 6,5 – Provoca el penalti sobre El Shaarawy, pero por lo demás comete pocos errores y se redime marcando el gol decisivo.
Kempf 6 – En la primera parte, la Roma crea poco y él controla bien las ofensivas giallorosse.
(desde el 46’ Douvikas 7: la decisión de jugar sin delantero centro solo dura una parte. Entra y en menos de un cuarto de hora marca el gol del empate).
Smolcic 6 – Juega con atención y sin fallos durante todo el partido.
Sergi Roberto 5 – Grave error en el minuto 6: falla un pase a Diego Carlos y, al intentar adelantarse a El Shaarawy, provoca el penalti. Wesley le niega luego el posible empate con una gran parada. En la primera parte destaca sobre todo por las discusiones con Mancini y Malen.
(desde el minuto 46, Diao 7: imparable para la defensa de la Roma. Su entrada cambia el partido y provoca también la expulsión de Wesley).
Da Cunha 6,5 – Jugador dinámico e impredecible, útil tanto en ataque como en cobertura. En los últimos minutos también golpea un larguero.
(desde el 86’ Van der Brent SV).
Valle 7 – Cuando se incorpora al ataque siempre crea peligro. En la primera parte pone a prueba a Svilar y poco después realiza un centro perfecto para Sergi Roberto, que Wesley se adelanta a rematar. Luego da la asistencia decisiva a Douvikas.
Caqueret 6 – Inaugura el partido con el primer disparo del encuentro tras una bonita jugada del Como, pero El Shaarawy logra bloquearlo. De todos modos, disputa un partido ordenado y sin dar pistas.
(desde el minuto 67, Perrone: aporta equilibrio en el centro del campo).
Baturina 6,5 – Empieza por la derecha y luego se desplaza a la izquierda. Siempre difícil de leer para los rivales, crea varias oportunidades. Sin embargo, en el minuto 70 desperdicia la ocasión del 2-1.
Nico Paz 6,5 – Se va metiendo poco a poco en el partido. En el minuto 15 tiene una gran ocasión tras un error de Koné, pero Svilar le niega el gol. Al final de la primera parte desperdicia el posible empate. No obstante, sigue siendo un problema constante para la defensa de la Roma.
(desde el minuto 77, Rodríguez, sin nota).
Entrenador: Fábregas 7 – El Como ofrece un juego brillante y ofensivo. A pesar del desvantaje inicial, consigue reaccionar y el cuarto puesto es totalmente merecido.
ROMA
ROMA
Svilar 6 – El primer milagro llega en el minuto 15. Nico Paz remata desde dentro del área, pero él se estira bien. También se luce ante Valle, mientras que en el gol de Douvikas podría haber hecho más. En los últimos minutos, otra gran parada ante Diao
Ghilardi 6 – El único que salva los honores en defensa. Pocos errores y el último en rendirse
Mancini 5,5 – La afición de Sinigaglia no le perdona la trifulca con Ramón y Fábregas en el partido de ida y lo abuchea cada vez que toca el balón. Sin Ndicka, es él quien marca la diferencia en el centro del campo, pero sufre durante todo el partido y tiene en su conciencia el gol del empate del Como, obra de Hermoso.
Hermoso 5 – Vuelve a ser titular tras un mes. Por su banda está Baturina sembrando el pánico. El Como juega a un ritmo alto, pero aguanta gracias a su experiencia. Luego falla la trampa del fuera de juego en el gol de Douvikas (desde el 70’ Ziolkowski 6)
Celik 5 – Comete muchos errores en fase ofensiva y parece menos seguro atrás que en los últimos partidos. Luego se da por vencido por lesión (desde el 70’ Tsimikas 5,5: está ahí, pero no se le ve)
Cristante 5,5 – Se entrega físicamente, pero los jugadores del Como llegan por todas partes y él no puede seguirles el ritmo.
Koné 5 – Manu empieza con el freno de mano echado (ya le había pasado en Génova) y, a los quince minutos, un pase erróneo suyo da lugar a una gran ocasión para Nico Paz. Parece que le falta aire
Wesley 5,5 – Piensa más en defender que en atacar. En la primera parte salva un gol con una gran intervención sobre Sergi Roberto. En el minuto 65 es expulsado, pero la doble tarjeta amarilla no debería haber existido. La falta la comete Rensch.
Pellegrini 5 – Casi inexistente. Un paso atrás respecto a Bolonia (desde el minuto 67, Pisilli 6: comete pocos errores)
El Shaarawy 6,5 – Es la gran sorpresa, vuelve desde el minuto 1 tras más de dos meses. Es él quien provoca el penalti adelantándose a Diego Carlos. Se entrega al máximo mientras permanece en el campo (desde el minuto 55, Rensch 5,5: nunca estuvo en el partido)
Malen 6,5 – A los seis minutos llega su séptimo gol de la temporada de penalti. Después, la Roma se defiende y no llegan ocasiones; podría haberlo hecho mejor en el contraataque poco después del 1-1, pero no recurre enseguida a Pellegrini (desde el 67’ Vaz 6: no tiene ocasiones para destacar)
Entrenador: Gasperini 5,5 – La Roma vuelve a ser sexta. Las dificultades están ahí, pero los giallorossi hicieron ayer muy poco.