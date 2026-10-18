Mattia Liberali, mediapunta del Como nacido en 2007, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria del Como por 3-1 en el campo de la Fiorentina. Liberali, que salió de titular, marcó su primer gol en la Serie A: «Me siento cómodo jugando por la banda y, cuando juego con Nico Paz, tengo más libertad. El entrenador, junto con el club, nunca me ha presionado. Tenemos que salir al campo para divertirnos y demostrar algo. Con Baturina y Paz bromeamos y consigo aprender algo más».
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Como, Liberali: «Con Nico Paz juego con más libertad»
El exjugador del Milan explica la decisión que tomó en verano: «Creo que tuve las ideas claras desde el principio, el entrenador habló mucho conmigo, pero sabía que quería venir aquí. Estoy trabajando mucho y quiero mejorar mi físico y mi resistencia. Quiero quedarme ahí y adaptarme a la categoría».
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