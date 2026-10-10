Titular solo en el partido contra el Parma, Moise Kean está viviendo un inicio de temporada con altibajos con la camiseta del Como, que lo fichó cedido por la Fiorentina por 10 millones, con una opción de compra fijada en 30 millones. Volverá a ser Douvikas quien lidere el ataque del equipo de Fabregas en el partido contra la Roma, programado para mañana a las 12.30.







