Cesc Fàbregas, entrenador del Como, habla ante los micrófonos de DAZN tras la victoria por 3-1 en el campo de la Fiorentina: «No hemos estado a la altura en las jugadas a balón parado, pero en cuanto a querer marcar y mantener la concentración, lo hemos hecho muy bien, sobre todo al final del partido. Al final, el fútbol es esto: intentas preparar el partido para estar en condiciones de marcar».





El técnico español añade: «Como entrenador puedo ayudar a los jugadores a mejorar, pero luego les toca a ellos y es maravilloso. No olvidemos que la Fiorentina es un equipo muy fuerte. Di descanso a Douvikas y Da Cunha en Champions para poder contar con ellos hoy, que era muy importante».



