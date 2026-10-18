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Feyenoord v Como 1907 - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Como, Chalobah también KO: qué pasó

Como
T. Chalobah
Fiorentina vs Como
Fiorentina
Serie A

Lesión del defensa en el partido contra la Fiorentina

En el minuto 14 del Fiorentina-Como, el defensa del Como Chalobah cae al suelo y se toca el tobillo. Tras conversar unos segundos con el banquillo, Cesc Fabregas opta por sustituirlo.

  • Sale Chalobah y entra Jacobo Ramon. La lesión de Chalobah se suma a la que sufrió Couto durante el calentamiento: incluido inicialmente en el acta, Couto renuncia a jugar por unas molestias y Smolcic juega en su lugar.


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