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Genoa CFC v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

Cisse y Pulisic: el Milan sufre en el tramo final, pero gana 2-1 en el campo del Genoa

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Serie A, el Genoa-Milan termina 1-2

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El Milan gana 2-1 al Genoa en Marassi en la undécima jornada de la Serie A: Cisse y Pulisic marcan pronto para los visitantes, y Ellertsson recorta distancias para los visitantes en el tramo final. El Milan de Ruben Amorim llegaba tras ganar el derbi ante el Inter, pero también después de una dura derrota en casa contra el Ferencvaros en la Europa League, mientras que el Genoa de Daniele De Rossi venía animado por una racha de tres victorias consecutivas en liga.

El Milan sale con fuerza y, a los veinte minutos, ya tiene dos goles de ventaja gracias a los tantos de Cisse y Pulisic, favorecidos también por los errores de la defensa del Genoa. Al final de la primera parte, los locales generan algunas ocasiones de peligro ante la portería de Maignan, mientras que casi toda la segunda mitad transcurre equilibrada y sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, en los últimos minutos el Genoa se lanza al ataque y marca por medio de Ellertsson, antes de poner en aprietos al equipo de Amorim hasta el minuto 97. En la clasificación, el Milan sube a 24 puntos, mientras que el Genoa se queda en 13.

GENOA-MILAN 1-2

GOLEADORES: 12' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)

  • Goles y jugadas destacadas

    97' - Falta lanzada por El Shaarawy hacia Ehizibue, que cabecea fuera por poco, aunque estaba en fuera de juego

    88' - Tras una falta de El Shaarawy rechazada por la barrera, el balón le llega a Ellertsson, que controla y marca con un preciso zurdazo desde el borde del área, a la izquierda de Maignan

    84' - En el otro extremo, disparo ajustado de Rabiot con la derecha desde fuera del área: el balón se marcha a la derecha de Bijlow

    83' - Otro disparo lejano, esta vez de Østigård, que el portero del Milan atrapa sin dificultad por bajo

    79' - Terracciano desvía a córner un disparo de El Shaarawy

    78' - Mal disparo de Ellertsson desde muy lejos, con el balón muy desviado

    73' - Grave error de Musah y el balón le llega a Vitinha, que obliga a Maignan a intervenir con un disparo desde una buena posición

    63' - Wiafe lo intenta desde lejos, pero el balón se marcha muy alto

    52' - Rabiot, lanzado hacia la portería, pero todavía antes de llegar al centro del campo y con 55 metros aún por recorrer, es enganchado por Marcandalli, que ve la amarilla. El Milan pide la expulsión y protesta: Rabiot recibe una amarilla y tres integrantes del banquillo del Milan (entre ellos, el médico del equipo) son expulsados

    46' 1.ª parte - Messias lo intenta con una chilena desde el borde del área, pero el balón se marcha alto

    45' - Buen centro de Messias y cabezazo de Østigård, que detiene el portero del Milan

    40' - Jugada de Messias con un sombrero y buen disparo de Wiafe desde fuera del área, rechazado por Maignan

    38' - Tras una jugada de Ramos, Moreira lo intenta con un zurdazo desde el borde del área que bloquea la defensa rival

    30' - Anulado por fuera de juego un gol de cabeza de Osmajić

    19' - Marcandalli pierde el balón de mala manera y Ramos asiste a Pulisic, que controla y marca con precisión junto al poste

    12' - Vásquez pierde un balón comprometido y el Milan marca: asistencia de Rabiot y gol de Cisse con un remate colocado con el interior del pie derecho

    11' - Buena incorporación de Gila y balón para Ramos, que disputa la pelota con Marcandalli; el balón acaba saliendo por la línea de fondo

    6' - Ramos aprovecha un despeje fallido, pero golpea mal con la derecha y el balón se marcha fuera

    1' - Osmajić supera en velocidad a De Winter y roza el poste a la izquierda de Maignan con un zurdazo cruzado

  • ALINEACIONES OFICIALES Y FICHA DEL PARTIDO

    GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli (62' El Shaarawy), Østigård, Vásquez; Ehizibue, Traorè (85' Sow), Wiafe (85' Meichtry), Ellertsson; Messias (62' Baldanzi), Vitinha (74' Colombo); Osmajić. Entr.: De Rossi.

    MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Diawara (62' Terracciano), Musah (87' Estupinian); Moreira, Modrić, Rabiot, Cisse (61' Hutchinson); Pulisic (79' Jashari); Ramos. Entr.: R. Amorim.

    Árbitro: Massa

    Amonestados: Diawara (M), Marcandalli (G), Rabiot (M), Pulisic (M), Gila (M), Ehizibue (G)

    Expulsados:

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