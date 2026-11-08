El Milan gana 2-1 al Genoa en Marassi en la undécima jornada de la Serie A: Cisse y Pulisic marcan pronto para los visitantes, y Ellertsson recorta distancias para los visitantes en el tramo final. El Milan de Ruben Amorim llegaba tras ganar el derbi ante el Inter, pero también después de una dura derrota en casa contra el Ferencvaros en la Europa League, mientras que el Genoa de Daniele De Rossi venía animado por una racha de tres victorias consecutivas en liga.
El Milan sale con fuerza y, a los veinte minutos, ya tiene dos goles de ventaja gracias a los tantos de Cisse y Pulisic, favorecidos también por los errores de la defensa del Genoa. Al final de la primera parte, los locales generan algunas ocasiones de peligro ante la portería de Maignan, mientras que casi toda la segunda mitad transcurre equilibrada y sin grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos. Sin embargo, en los últimos minutos el Genoa se lanza al ataque y marca por medio de Ellertsson, antes de poner en aprietos al equipo de Amorim hasta el minuto 97. En la clasificación, el Milan sube a 24 puntos, mientras que el Genoa se queda en 13.
GENOA-MILAN 1-2
GOLEADORES: 12' Cisse (M), 19' Pulisic (M), 88' Ellertsson (G)