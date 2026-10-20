Champions League, Roma-Slovan Bratislava EN DIRECTO

Champions League, 3.ª jornada

Roma-Slovan Bratislava

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Resarcirse del cruel revés de hace seis días ante el Real Madrid del ex Mourinho y lograr la primera victoria en Champions League. La Roma de Gian Piero Gasperini tiene claros sus objetivos en la tercera jornada de la competición, que se disputa esta noche a las 21 en el Estadio Olímpico ante el Slovan Bratislava de Yaya Touré, último con cero puntos y apenas un gol marcado hasta ahora. La Roma, tercera en la clasificación liguera, necesita conseguir los tres puntos ante un rival más que asequible, con la vista puesta en las complicadas visitas a Manchester para enfrentarse al United y a París para medirse al PSG, campeón de Europa, en las dos próximas jornadas.







