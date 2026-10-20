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Donyell MalenGetty
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Champions League, Roma-Slovan Bratislava EN DIRECTO

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Sigue con nosotros EN DIRECTO la tercera jornada de la Champions League.

Champions League, 3.ª jornada

Roma-Slovan Bratislava

Goleadores:



Resarcirse del cruel revés de hace seis días ante el Real Madrid del ex Mourinho y lograr la primera victoria en Champions League. La Roma de Gian Piero Gasperini tiene claros sus objetivos en la tercera jornada de la competición, que se disputa esta noche a las 21 en el Estadio Olímpico ante el Slovan Bratislava de Yaya Touré, último con cero puntos y apenas un gol marcado hasta ahora. La Roma, tercera en la clasificación liguera, necesita conseguir los tres puntos ante un rival más que asequible, con la vista puesta en las complicadas visitas a Manchester para enfrentarse al United y a París para medirse al PSG, campeón de Europa, en las dos próximas jornadas.



  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS

  • EL ACTA DEL PARTIDO

    Roma-Slovan Bratislava

    Goleadores


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Entr. Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. Entr. Yaya Touré

    Amonestados:

    Expulsados:

    Asistencias:

    Árbitro: Scharer (SUI)

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